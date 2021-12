DIRETTA/ Virtus Verona Albinoleffe video streaming tv: i lombardi per il tris

DIRETTA VIRTUS VERONA ALBINOLEFFE: TESTA A TESTA

Molto breve è la storia che ci accompagnerà verso la diretta di Virtus Verona AlbinoLeffe, che si gioca oggi per il girone A di Serie C. Infatti solamente nel campionato 2018-2019 (sempre in Serie C) Virtus Verona e AlbinoLeffe avevano incrociato i rispettivi cammini prima di questa stagione. Il bilancio è nettamente favorevole all’AlbinoLeffe, perché i bergamaschi vinsero sia all’andata (1-0 casalingo nella partita disputata sabato 22 dicembre 2018) sia al ritorno, quando il campo della Virtus Verona fu espugnato dai lombardi con il punteggio di 1-2 domenica 28 aprile 2019.

Di conseguenza, ecco che oggi la Virtus Verona cercherà di sfatare quello che è già diventato una sorta di tabù, mentre l’AlbinoLeffe naturalmente si pone come obiettivo il tris di vittorie contro la società veronese. Che cosa succederà in campo? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA VIRTUS VERONA ALBINOLEFFE STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Verona Albinoleffe è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 258 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PARTITA IN EQUILIBRIO

Virtus Verona Albinoleffe, in diretta sabato 4 dicembre 2021 alle ore 15.00 presso lo stadio Gavagnin-Nocini di Verona, sarà una sfida valevole per la diciassettesima giornata d’andata del campionato di Serie C. Ottimo momento per la Virtus Verona che ha messo in fila due vittorie consecutive contro Mantova e Juventus U23: la squadra scaligera dopo un avvio di stagione difficoltoso ha iniziato progressivamente a guadagnare terreno in classifica, riportandosi ora in zona play off, agganciata all’ottavo posto con Piacenza e Trento.

L’Albinoleffe si è trovato invece ad affrontare il cammino inverso, il ko contro il Piacenza in casa ha messo di nuovo in luce le recenti difficoltà dei seriani ora staccati dal vertice e scivolati al sesto posto in classifica, dopo un avvio di campionato che era stato invece brillante. Al 28 aprile 2019 risale l’ultimo match in Veneto tra le due compagini, fu l’Albinoleffe ad avere la meglio con il punteggio di 1-2.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS VERONA ALBINOLEFFE

Le probabili formazioni della diretta Virtus Verona Albinoleffe, match che andrà in scena al Gavagnin-Nocini di Verona. Per la Virtus Verona, Luigi Fresco schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Giacomel; Zugaro, Daffara, Cella, Pellacani, Amadio, Nalini, Hallfredsson, Metlika; Danti, Pittarello. Risponderà l’Albinoleffe allenato da Michele Marcolini con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Rossi; Gusu, Marchetti, Saltarelli; Poletti, Giorgione, Nichetti, Piccoli, Petrungaro; Galeandro, Ravasio.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Gavagnin-Nocini di Verona, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Virtus Verona con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.45, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo dell’Albinoleffe, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.90.



