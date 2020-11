Diretta/ Virtus Verona Feralpisalò (Serie C) streaming video tv: Leoni per il primato

DIRETTA VIRTUS VERONA FERALPISALÒ: I LOMBARDI VOGLIONO LA VETTA

Virtus Verona Feralpisalò, diretta dal signor Longo di Cuneo, mercoledì 11 novembre 2020 alle ore 20.45 presso lo stadio Gavagnin-Nocini di Verona, sarà una sfida valevole per la decima giornata d’andata nel girone B del campionato di Serie C, che si disputerà in un turno infrasettimanale. Sognano il primato i Leoni del Garda che con la politica dei piccoli passi hanno agganciato il secondo posto, grazie all’ultima vittoria interna contro la Vis Pesaro che ha rappresentato il quarto risultato utile consecutivo. Feralpisalò ora solo a 3 lunghezze dal Padova capolista e chiamata a proseguire la sua serie sì contro una Virtus Verona che nell’ultimo turno è caduta proprio in casa della prima della classe. Una sconfitta che non ha però scalfito le certezze degli uomini di Luigi Fresco, con 11 punti in classifica comunque soddisfatti del loro rendimento di inizio stagione, anche se ovviamente troppi passi falsi non si possono mettere in fila in una graduatoria del girone C ancora particolarmente corta, dalle distanze ridotte tra alta e bassa classifica.

DIRETTA VIRTUS VERONA FERALPISALÒ IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Verona Feralpisalò sarà trasmessa in chiaro in diretta streaming video via internet sul sito ufficiale di Elevensports e sulle piattaforme come Facebook, Twitter o Instagram del broadcaster che detiene i diritti del campionato di Serie C in esclusiva, ma li sta divulgando in queste settimane in chiaro per far fronte a un attacco informatico che ha fatto crollare la piattaforma a disposizione degli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS VERONA FERALPISALO’

Le probabili formazioni di Virtus Verona Feralpisalò, sfida che andrà in scena presso lo stadio Gavagnin-Nocini di Verona. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Luigi Fresco con un 4-3-1-2:Sibi; Daffara, Pellacani, Visentin, Amadio; Cazzola, Lonardi, Delcarro; Zarpellon; Danti, Arma. Gli ospiti guidati in panchina da Massimo Pavanel schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-3 come modulo di partenza: De Lucia; Rizzo, Giani, Bacchetti, Bergonzi; Carraro, Morosini, Scarsella; D’Orazio, Ceccarelli, Miracoli.

QUOTE E PRONOSTICO

Ecco le quote relative alle scommesse sulla sfida di Serie C tra Virtus Verona e Feralpisalò offerte dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria casalinga col segno 1 viene fissata ad una quota di 2.80, per il segno X con l’eventuale pareggio tra le due formazioni la scommessa paga 3.00 volte la posta scommessa, mentre in successo fuori casa con il segno 2 viene proposto a una quota di 2.55.



