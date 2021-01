Diretta/ Virtus Verona Fermana (Serie C) streaming video e tv: Marchigiani in ascesa

DIRETTA VIRTUS VERONA FERMANA: PUNTI SALVEZZA IL PRIMA POSSIBILE…

Virtus Verona Fermana, in diretta dallo stadio Gavagnin-Nocini di Verona, in programma sabato 9 gennaio 2020 alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per la diciottesima giornata d’andata del campionato di Serie C nel girone B. I marchigiani si presentano in ascesa al primo appuntamento del 2021. Il 2-0 nel derby contro la Vis Pesaro con la quale i gialloblu hanno chiuso l’anno ha permesso loro di agganciare la stessa Vis e il Legnago e tornare a galleggiare sopra la zona play out. A 4 punti di distanza c’è la Virtus Verona che invece dopo 3 pareggi consecutivi ha subito un ko sul campo della Sambenedettese, lasciando al Matelica l’ultimo posto utile per i play off. Quella scaligera è la formazione che al momento ha pareggiato di più nel girone, 10 volte, mentre la Fermana fuori casa, in questa stagione, fuori casa ha vinto solamente sul campo dell’Imolese. Questa sfida potrà indirizzare il cammino di inizio anno di due formazioni che puntano comunque essenzialmente ad una salvezza il più possibile tranquilla.

DIRETTA VIRTUS VERONA FERMANA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Verona Fermana non viene trasmessa sui canali della nostra televisione: l’appuntamento è riservato alla piattaforma Elevensports, che trasmette le partaite del campionato di Serie C in diretta streaming video sia attraverso la propria piattaforma, ma anche in chiaro sul sito elevensports.it e attraverso i profili ufficiali social su Facebook e Twitter. Per assistere al match dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone oppure utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS VERONA FERMANA

Le probabili formazioni di Virtus Verona Fermana, sfida che andrà in scena presso lo stadio Gavagnin-Nocini di Salò. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Luigi Fresco con un 4-3-1-2: Sibi; Pessot, Visentin, Pellacani, Amadio; Delcarro, Bentivoglio, Lonardi; Carlevaris; Danti, Pittarello. Gli ospiti guidati in panchina da Giovanni Cornacchini schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-4-2 come modulo di partenza: Ginestra; Rossoni, Manzi, Scrosta, Sperotto; Demirovic, Urbinati, Grbac, Iotti; Cognigni, Neglia.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie C tra Virtus Verona e Fermana, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 1.95, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 3.00, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 3.80.

© RIPRODUZIONE RISERVATA