Diretta Virtus Verona Imolese/ Streaming video tv: obiettivi diversi (Serie C)

DIRETTA VIRTUS VERONA IMOLESE: VENETI LANCIATI!

Virtus Verona Imolese, diretta dall’arbitro Simone Taricone della sezione Aia di Perugia, si gioca alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, sabato 30 gennaio 2021, presso lo stadio Gavagnin-Nocini di Verona per la ventunesima giornata del campionato di Serie C, nel girone B. La diretta di Virtus Verona Imolese metterà in copertina soprattutto i padroni di casa, perché la Virtus Verona arriva da una bellissima vittoria a Cesena con la quale è salita a quota 29 punti in classifica, candidandosi dunque per conquistare un posto nella zona playoff considerata anche la precedente vittoria a Modena. Ora i veneti devono confermarsi in casa in una partita sulla carta più facile come quella contro l’Imolese, che invece cerca punti salvezza avendone appena 16 in classifica, anche se nella scorsa giornata è arrivato un buon pareggio per 1-1 contro una big come il Padova. Basterà per fermare anche una Virtus Verona davvero in grande forma?

DIRETTA VIRTUS VERONA IMOLESE STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Verona Imolese non sarà disponibile, ma possiamo comunque ricordare l’immancabile diretta streaming video tramite Eleven Sports, che trasmette tutte le partite del campionato di Serie C 2020-2021 sia per i suoi abbonati sia per chi volesse acquistare la partita come evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS VERONA IMOLESE

Vediamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Virtus Verona Imolese basandoci sulle scelte dei due allenatori nella scorsa giornata. Per la Virtus Verona modulo 4-3-1-2 con Giacomel in porta, protetto dalla difesa a quattro composta da Mazzolo, Visentin, Pellacani e Daffara; nel centrocampo a tre ecco invece Cazzola, Bentivoglio e Lonardi; infine Danti trequartista a supporto dei due attaccanti, Pittarello ed Arma. Modulo 4-3-3 invece per l’Imolese, che si era schierata con Siano in porta; i quattro difensori Rondanini, Pilati, Carini e Della Giovanna; i tre centrocampisti titolari Provenzano, Torrasi e Sabattini; infine nel tridente d’attacco Lombardi e Bentivegna ai fianchi della prima punta Polidori.

PRONOSTICI E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico di Virtus Verona Imolese in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa partono favoriti e il segno 1 è quotato a 2,35, mentre poi si sale a quota 2,90 in caso di segno X e fino a 3,20 volte la posta in palio sul segno 2 per un colpaccio dell’Imolese.



