Diretta Cesena Virtus Verona/ Streaming video tv: romagnoli favoriti (Serie C)

DIRETTA CESENA VIRTUS VERONA: OCCHIO AGLI OSPITI…

Cesena Virtus Verona, diretta dall’arbitro Valerio Crezzini della sezione Aia di Siena, è in programma presso l’Orogel Stadium-Dino Manuzzi della città romagnola alle ore 17.30 di oggi pomeriggio, domenica 24 gennaio 2021. Siamo alla ventesima giornata del girone B della Serie C, primo turno del girone di ritorno, e la diretta di Cesena Virtus Verona vede sulla carta senza dubbio favoriti per la vittoria i padroni di casa romagnoli. La Virtus Verona con i suoi 26 punti in classifica è sicuramente una buona squadra e può puntare ai playoff, ma il Cesena a quota 35 punta naturalmente al primo posto finale che vorrà dire promozione diretta e per farlo deve vincere partite insidiose ma che vedono comunque favoriti i romagnoli, come sarà oggi. Il Cesena inoltre arriva dalla vittoria sul campo dell’Arezzo e vorrà continuare a marciare a ritmi altissimi, attenzione però alla Virtus Verona che già ha fatto l’impresa sul campo del Modena e oggi vuole ripetersi: per i veneti sarà fattibile il secondo exploit consecutivo?

DIRETTA CESENA VIRTUS VERONA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Cesena Virtus Verona sarà tra quelle garantite anche in pay-per-view sulla televisione satellitare, per la precisione sul canale Sky Sport 253. Questo servizio si aggiunge alla diretta streaming video che sarà garantita naturalmente da Eleven Sports, che copre tutte le partite della Serie C in abbonamento oppure acquistando il singolo evento.

PROBABILI FORMAZIONI CESENA VIRTUS VERONA

Vediamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Cesena Virtus Verona, avendo le scelte della scorsa giornata come punto di riferimento. Potremmo dunque ripartire per il Cesena dal 4-3-3 con Nardi in porta e davanti a lui i quattro difensori Longo, Ricci, Maddaloni e Favale; a centrocampo i titolari erano stati Collocolo, Petermann e Steffè, infine nel tridente avevano giocato dal primo minuto Zecca, Bortolussi e Russini. Per la Virtus Verona naturalmente spicca chi aveva fatto l’impresa a Modena con questo 4-3-1-2 di partenza: Giacomel in porta; Daffara, Visentin, Pellacani e Mazzolo nella difesa a quattro; a centrocampo il terzetto formato da Cazzola, Bentivoglio e Lonardi; infine l’attacco con Danti trequartista alle spalle degli attaccanti Arma e Marcandella.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Cesena Virtus Verona in base alle quote dell’agenzia Snai. Sono senza dubbio favoriti i padroni di casa: il segno 1 infatti è quotato a 1,77, mentre poi si sale a quota 3,30 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 4,75 volte la posta in palio in caso di segno 2 per la vittoria della Virtus Verona.



