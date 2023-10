DIRETTA/ Virtus Verona Mantova (risultato 0-0) streaming video tv: intervallo! (Serie C, 28 ottobre 2023)

DIRETTA VIRTUS VERONA MANTOVA (RISULTATO LIVE 0-0): INTERVALLO

Nella fase conclusiva del primo tempo della diretta Virtus Verona e Mantova, il punteggio si mantiene inalterato sullo 0-0, ma si registra un momento di grande eccitazione quando Doumbia della Virtus Verona si trova di fronte a un’occasione per sbloccare la partita. Doumbia, con la sua abilità e agilità, ha saputo creare un’opportunità per la sua squadra, mettendo alla prova la difesa avversaria. La tensione in campo è palpabile, con entrambe le squadre che cercano di prendere l’iniziativa e conquistare il vantaggio prima dell’intervallo.

Gli appassionati tifosi presenti sugli spalti sono in attesa di vedere come si evolverà la partita e sperano che il loro giocatore riesca a capitalizzare l’occasione per portare la Virtus Verona in vantaggio. L’atmosfera è carica di emozione, e il pubblico è ansioso di vedere cosa riserverà il secondo tempo di questa sfida avvincente. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA VIRTUS VERONA MANTOVA (RISULTATO LIVE 0-0): IN CAMPO

Nel corso dei primi venti minuti di gioco della diretta di Virtus Verona e Mantova, il punteggio rimane invariato sullo 0-0, ma l’intensità della partita è palpabile. Manfrin, calciatore della Virtus Verona, ha avuto un’occasione d’oro per sbloccare il punteggio, dimostrando la pericolosità degli attacchi della squadra di casa. Il campo è teatro di scambi avvincenti e azioni di gioco coinvolgenti, con entrambe le squadre che cercano di prendere il controllo della partita.

Le manovre tattiche e le giocate individuali aggiungono suspense all’incontro, mantenendo gli spettatori con il fiato sospeso. L’occasione creata da Manfrin è stata uno dei momenti salienti, evidenziando la determinazione della Virtus Verona a ottenere un vantaggio iniziale. La sfida tattica tra le due squadre è chiaramente evidente, con entrambe alla ricerca dell’apertura del punteggio. Il pubblico, con grande attesa, segue ogni azione sperando che gli attaccanti possano capitalizzare sulle occasioni create. La partita si sviluppa in un equilibrio dinamico, e il risultato finale resta ancora incerto. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA VIRTUS VERONA MANTOVA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della sfida tra Virtus Verona Mantova mette di fronte due formazioni che si sono affrontate all’interno di una competizione sportiva in 10 occasioni. Spulciando i precedenti si nota come il 50% delle volte a vincere è stata la Virtus Verona. Segue il 40% di risultati di parità e soltanto il 10% vittorie del Mantova. La prima sfida giocata tra queste due formazioni è avvenuta nel 2013 con il successo in trasferta da parte dei veneti con il risultato di 0-2. Il primo pareggio avviene nel 2014, terminando 1-1. Il successo, nonché unico del Mantova, è datato 2021: vantaggio iniziale firmato da Zibert, che poco dopo si ripete con una doppietta, e Guccione a chiudere.

Per la Virtus Verona in rete Daffara e Delcarro. La vittoria più importante della Virtus Verona è sicuramente quella arrivata nell’ultima sfida giocata tra queste due formazioni. Doppio vantaggio iniziale da parte del Mantova con la doppietta firmata da Riccardo Bocalon. Segue poi il pareggio della Virtus Verona con Kristoffersen. Nonostante l’espulsione accorsa a Nalini, la formazione ospite riuscì a pareggiare i conti e a vincerla nel finale grazie alla rete decisiva di Casarotto. (Marco Genduso)

VIRTUS VERONA MANTOVA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Virtus Verona Mantova sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Virtus Verona Mantova sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine.

PADRONI DI CASA ABBONATI ALL’1-0

La diretta Virtus Verona Mantova, in programma sabato 28 ottobre alle ore 16:15, vede due squadre che sono reduci da tre vittorie nelle ultime cinque. La Virtus Verona ha vinto sia l’ultima partita contro la Pro Sesto, che la penultima gara contro la Fiorenzuola, sempre per 1-0. Stesso risultato che curiosamente è stato frutto della partita contro l’Arzignano. Casualmente anche le sconfitte contro l’Albinoleffe in campionato e la Triestina in Coppa Italia sono state per 1-0.

Il Mantova invece ha una striscia ancora aperta di quattro risultati utili di vita con tutte vittorie ad eccezione del pareggio per 0-0 contro la Pro Patria. L’ultima vittoria in ordine di tempo è quella contro la Pro Vercelli di misura mentre le altre tre sono arrivate con Novara e Alessandria. Insomma, il Mantova sembra una squadra che si trova particolarmente bene a giocare contro le piemontesi.

VIRTUS VERONA MANTOVA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Virtus Verona Mantova vedono i padroni di casa scendere in campo con il 3-4-1-2. In porta Sibi, terzetta arretrato composto da Ruggero, Cablanca e Faedo. Gli esterni saranno Daffara e Zarpellon, con Mazzolo e Metilca centrali. Demirovic, trequartista, alle spalle di Casarotto e Ceter.

Risponde il Mantova, con l’assetto tattico 4-3-3. Festa con i guantoni. In difesa, da destra verso sinistra, Suagher, Brignani, Cavalli e Celesia. Burrai sarà regista, con Muroni e Wieser mezzali. In attacco, Bragantini, Mensah e Giacomelli.

VIRTUS VERONA MANTOVA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote dalle scommesse di Virtus Verona Mantova danno favorita la squadra ospite a 2.60. Sempre secondo sisal, l’1 vale 2.55 mentre la X è l’esito più alto a 3.15.

L’Over 2.5 è quotato 1.92, poco più dell’1.75 relativo al segno opposto vale a dire Under. Differenze anche tra Gol, a 1.81. e il No Gol a quota 2.











