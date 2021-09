Diretta/ Virtus Verona Piacenza streaming video tv: piccoli passi (Serie C)

DIRETTA VIRTUS VERONA PIACENZA: RISULTATO IN EQUILIBRIO

Virtus Verona Piacenza, in diretta mercoledì 22 settembre 2021 alle ore 20.30 presso lo stadio Gavagnin-Nocini di Verona sarà una sfida valevole come recupero della seconda giornata d’andata del campionato di Serie C. Politica dei piccoli passi finora per entrambe le formazioni in campionato. La Virtus Verona ha dovuto addirittura attendere domenica scorsa per il primo punto, sollevandosi dallo 0 in classifica grazie al pareggio interno per 1-1 contro il Legnago Salus. Non un risultato esaltante ma che ha almeno permesso agli scaligeri di mettersi in cammino dopo un deludente avvio.

Il Piacenza ha invece pareggiato tutte e tre le sfide fin qui disputate in avvio di torneo: la terza “X” di fila è arrivata con l’1-1 interno contro la Pro Patria di domenica scorsa, gli emiliani sono squadra solida e abituata a non arrendersi ma per ora bloccata da una difesa non impenetrabile. Tra le due squadre va segnalato un unico precedente in campionato, in casa della Virtus Verona (il ritorno a Piacenza non si disputò per l’interruzione del campionato per il lockdown del 2020). Allora finì 0-0 sempre sul campo dello stadio Gavagnin-Nocini.

DIRETTA VIRTUS VERONA PIACENZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Verona Piacenza non è disponibile sulla tv satellitare per questo recupero di campionato, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS VERONA PIACENZA

Le probabili formazioni di Virtus Verona Piacenza, match che andrà in scena allo stadio Gavagnin-Nocini di Verona. Per la Virtus Verona, Luigi Fresco schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Sibi, Cella, Arma, Danti, Amadio, Lonardi, Pellacani, Metlika, Zugaro, Marchi, Zarpellon. Risponderà il Piacenza allenato da Cristiano Scazzola con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Stucchi; Armini, Codromaz, Marchi; Parisi, Bobb, Suljic, Giordano; Corbari, Gonzi; Dubickas.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Gavagnin-Nocini di Verona, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Virtus Verona con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.80, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.95, mentre l’eventuale successo del Piacenza, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.60.



