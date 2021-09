Diretta/ Virtus Verona Pro Vercelli streaming video tv: la Pro accelera? (Serie C)

DIRETTA VIRTUS VERONA PRO VERCELLI: OSPITI FAVORITI!

Virtus Verona Pro Vercelli, in diretta mercoledì 29 settembre 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Gavagnin-Nocini di Verona, sarà una sfida valevole per la sesta giornata d’andata del campionato di Serie C. E’ arrivato il momento di accelerare per una Pro Vercelli che si è fatta raggiungere al secondo posto dall’Albinoleffe e soprattutto ha lasciato scappare via il Padova, unica formazione a punteggio pieno in testa al girone. I piemontesi infatti sono stati costretti al primo pareggio stagionale contro l’arcigno Trento tra le mura amiche dello stadio Silvio Piola.

La Virtus Verona è terzultima con 3 punti in classifica, reduce da tre pareggi consecutivi, l’ultimo sul campo della Pergolettese, ma ancora in attesa della prima vittoria in campionato: una partenza col freno a mano tirato dopo la conquista dei play off nella passata stagione per la formazione scaligera che, nella sua storia tra i professionisti, si ritrova per la prima volta di fronte la Pro Vercelli, in precedenza sempre inserita in un girone diversi.

DIRETTA VIRTUS VERONA PRO VERCELLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Verona Pro Vercelli non sarà disponibile sui canali sul satellite o sul digitale terreste. Per assistere alla partita di Serie C resta valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato di terza serie in diretta streaming video: è possibile sottoscrivere un abbonamento, con formula mensile oppure per l’intera stagione.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS VERONA PRO VERCELLI

Le probabili formazioni della diretta Virtus Verona Pro Vercelli, match che andrà in scena al Gavagnin-Nocini di Verona. Per la Virtus Verona, Luigi Fresco schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Sibi, Daffara, Cella, Pellacani, Zugaro; Zarpelloni, Metlika, Lonardi; Danti; Pittarello, Arma. Risponderà la Pro Vercelli allenata da Giuseppe Scienza con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Tintori; Cristini, Masi, Macchioni; Bruzzaniti, Awua, Emmanuello, Belardinelli, Crialese; Rolando, Comi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Gavagnin-Nocini di Verona, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Virtus Verona con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.10, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo della Pro Vercelli, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.35.



