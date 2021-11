Diretta/ Virtus Verona Trento streaming video tv: gialloblu in crisi (Serie C)

DIRETTA VIRTUS VERONA TRENTO: OCCHIO ALLA REAZIONE DEGLI OSPITI!

Virtus Verona Trento, in diretta domenica 7 novembre 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Gavagnin-Nocini di Verona, sarà una sfida valevole per la tredicesima giornata d’andata del campionato di Serie C. Nonostante i problemi societari che li hanno investiti in settimana, gli scaligeri vanno avanti come una delle realtà più solide del girone, con 9 risultati utili nelle ultime 10 partite disputate in campionato: l’ultimo pareggio per 2-2 in casa del Lecco è stato il quinto risultato positivo consecutivo per gli uomini di Fresco, che continuano a costeggiare la zona play off ma devono continuare a guardarsi le spalle.

A una lunghezza di distanza in classifica c’è proprio il Trento, quintultimo a 12 punti e reduce da una sconfitta interna contro la Pergolettese che è stata la quarta consecutiva: un ruolino di marcia che ha un po’ vanificato i buoni risultati che la formazione gialloblu, neopromossa, aveva ottenuto a inizio campionato. Al momento no si è aggiunta poi per il Trento anche la rocambolesca eliminazione dalla Coppa Italia, subita ai calci di rigore in settimana contro l’Albinoleffe.

DIRETTA VIRTUS VERONA TRENTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv della partita Virtus Verona Trento di Serie C non sarà disponibile sui canali del satellite o del digitale terrestre. Per poter seguire la gara, come di consueto bisognerà essere abbonati alla piattaforma digitale Eleven Sport. Tramite l’applicazione dedicata è possibile accedere alla diretta streaming video, disponendo di una connessione ad internet e un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC. In alternativa è possibile utilizzare anche una Smart TV.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS VERONA TRENTO

Le probabili formazioni di Virtus Verona Trento, match che andrà in scena al Gavagnin Nocini di Verona. Per la Virtus Verona, Luigi Fresco schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Giacomel; Mazzolo, Cella, Munaretti, Daffara; Zarpelloni, Hallfredsson, Lonardi; Danti; Marchi, Pittarello. Risponderà il Trento allenato da Carmine Parlato con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Chiesa, Dionisi, Carini, Trainotti, Simonti; Ruffo Luci, Gabriel Nunes Caporali; Pasquato; Belcastro, Chinellato.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Gavagnin-Nocini di Verona, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Virtus Verona con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.70, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo del Trento, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.55.



