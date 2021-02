Diretta Virtus Verona Triestina/ Streaming video tv: per i playoff (Serie C)

DIRETTA VIRTUS VERONA TRIESTINA: PRONOSTICO APERTO!

Virtus Verona Triestina, diretta dall’arbitro Valerio Maranesi della sezione Aia di Ciampino, si giocherà alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 21 febbraio 2021, per la ventiseiesima giornata del girone B del campionato di Serie C presso lo stadio Mario Gavagnin-Sinibaldo Nocini di Verona. La classifica ci dice che la diretta di Virtus Verona Triestina si presenta come una partita davvero molto interessante: gli alabardati infatti sono al quinto posto con 42 punti, seguiti però proprio dalla Virtus Verona, che è in sesta posizione a quota 40 punti.

Entrambe le squadre sono messe benissimo per la qualificazione ai playoff, ma naturalmente si punta a cercare la posizione migliore possibile per la griglia degli spareggi. La Virtus Verona cercherà di ripartire dopo un mezzo passo falso, perché così può essere considerato il pareggio casalingo contro il pericolante Ravenna, mentre la Triestina ha vinto per 3-2 contro la Vis Pesaro e proverà a completare nel migliore dei modi una settimana certamente finora positiva per gli alabardati.

DIRETTA VIRTUS VERONA TRIESTINA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Verona Triestina non sarà garantita in pay-per-view da Sky, che copre solo alcune partite del campionato di Serie C; naturalmente però ci sarà la diretta streaming video che la piattaforma Eleven Sports offre per tutte le partite di Serie C, in abbonamento oppure acquistando il singolo evento.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS VERONA TRIESTINA

Proviamo adesso a dare uno sguardo alle probabili formazioni per Virtus Verona Triestina. Per i padroni di casa veneti si può ipotizzare questo modulo 4-3-1-2: Giacomel in porta; Mazzolo, Visentin, Pellacani e Daffara davanti a lui in una difesa a quattro; Zarpellon, Bentivoglio e Delcarro potrebbero invece essere i titolari a centrocampo, infine ecco Danti nei panni del trequartista alle spalle dei due attaccanti Arma e Bridi. Anche per gli ospiti giuliani scegliamo un 4-3-1-2 che potrebbe schierare Offredi in porta; i quattro difensori Lepore, Tartaglia, Lambrughi e Lopez; a centrocampo il terzetto formato da Rizzo, Giorico e Calvano, infine nel reparto offensivo il trequartista Procaccio e i due attaccanti Mensah e Gomez.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Virtus Verona Triestina in base alle quote dell’agenzia Snai. Il segno 2 è considerato favorito e viene infatti quotato a 2,55, poi si sale a quota 2,75 in caso di segno 1 e fino a 3,05 volte la posta in palio per chi invece ha giocato il segno X.



