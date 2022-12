DIRETTA/ Vis Pesaro Cesena video streaming tv: i precedenti sono equilibrati

DIRETTA VIS PESARO CESENA: TESTA A TESTA

Ora è il momento per la diretta di Vis Pesaro Cesena di raccontarne i precedenti. In casa dei biancorossi si è giocato in tre occasioni con il bilancio che è perfettamente in equilibrio con una vittoria a testa e un pareggio. L’ultimo precedente vide uscire proprio il segno X il 16 ottobre del 2021. Fu una gara che terminò col risultato finale di 1-1 il 16 ottobre del 2021. Gli ospiti erano passati in vantaggio alla mezz’ora grazie a una rete di Bortolussi. Al minuto 82 la squadra di casa trovava la via del pari grazie a un calcio di rigore trasformato da de Respinis.

Diretta/ Cesena San Donato (risultato finale 3-2) video: pioggia di gol al Manuzzi!

I romagnoli sono stati gli ultimi a vincere questo match precisamente l’11 novembre del 2020. La gara si decise negli ultimi 17 minuti quando dopo grande egemonia arrivò la doppietta decisiva messa a segno da Bortolussi. L’ultima vittoria della Vis Pesaro in casa contro questo avversario risale invece all’1-0 del gennaio 2020, una partita decisa da un calcio di rigore perfettamente eseguito da Lazzari al 21esimo. (Matteo Fantozzi)

Diretta/ Imolese Vis Pesaro (risultato finale 0-0): pareggio a reti bianche

VIS PESARO CESENA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Vis Pesaro Cesena non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

DIRETTA/ Vis Pesaro Gubbio (risultato finale 0-4): Spina cala il poker!

OSPITI FAVORITI!

Vis Pesaro Cesena, in diretta sabato 9 dicembre 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio Tonino Benelli di Pesaro, sarà una sfida valida per la 18^ giornata del campionato di Serie C. Si è allungata a 10 partite la striscia di match senza vittorie per la formazione marchigiana, l’ultimo pareggio contro l’Imolese non ha migliorato più di tanto la situazione dei biancorossi che restano comunque a +1 dalla zona play out, con un punto di vantaggio proprio sulla stessa Imolese.

Dall’altra parte il Cesena a quota 31 punti divide il terzo posto in classifica nel girone B con il Fiorenzuola, i romagnoli hanno però alternato una vittoria e una sconfitta nelle ultime quattro sfide di campionato, non riuscendo dunque a tenere il passo delle battistrada Reggiana e Gubbio. Il 16 ottobre 2021 è terminato in parità, con il punteggio di 1-1, l’ultimo confronto tra le due formazioni in casa della Vis Pesaro.

PROBABILI FORMAZIONI VIS PESARO CESENA

Le probabili formazioni della diretta Vis Pesaro Cesena, match che andrà in scena allo stadio Tonino Benelli di Pesaro. Per la Vis Pesaro, David Sassarini schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Farroni, Rossoni, Gavazzi, Zoia, Borsoi, Marcandella, Coppola, Aucelli, Provazza, Fedaro, Egharevba. Risponderà il Cesena allenato da Domenico Toscano con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Tozzo; Ciofi, Prestia, Mercadante, Albertini; Hraiech, De Rose; Calderoni, Chiarello, Udoh; Corazza.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Vis Pesaro Cesena, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria della Vis Pesaro con il segno 1 viene proposta a una quota di 5.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.60, mentre l’eventuale successo del Cesena, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.60.

© RIPRODUZIONE RISERVATA