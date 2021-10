Diretta/ Vis Pesaro Fermana streaming video e tv: segnali di ripresa (Serie C)

DIRETTA VIS PESARO FERMANA: SFIDA DAL RISULTATO INCERTO!

Vis Pesaro Fermana, in diretta sabato 2 ottobre 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Tonino Benelli di Pesaro, sarà una sfida valevole per la settima giornata d’andata del campionato di Serie C. Segnali di ripresa forniti da entrambe le squadre nel turno infrasettimanale. La Vis Pesaro dopo il ko interno contro la Pistoiese è tornata a muovere la classifica pareggiando sul campo della Viterbese: comunque 4 punti conquistati nelle ultime 3 partite disputate della formazione marchigiana, chiamata ora a trovare una maggiore continuità.

La Fermana si presenta a questo derby delle Marche dopo la secca vittoria interna per 2-0 contro il Grosseto che martedì scorso ha interrotto una serie di 4 sconfitte consecutive che si era fatta preoccupante per la formazione gialloblu, che è almeno risalita fuori dalla zona play out nel girone B. Pari 1-1 il 18 aprile scorso nell’ultimo precedente disputato a Pesaro tra le due squadre, al 25 novembre 2018 risale l’ultimo successo interno della Vis contro una Fermana che non espugna il “Benelli” dallo 0-1 del 20 novembre 2016, in Serie D.

DIRETTA VIS PESARO FERMANA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Vis Pesaro Fermana non sarà disponibile sui canali sul satellite o sul digitale terreste. Per assistere alla partita di Serie C resta valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato di terza serie in diretta streaming video: è possibile sottoscrivere un abbonamento, con formula mensile oppure per l’intera stagione.

PROBABILI FORMAZIONI VIS PESARO FERMANA

Le probabili formazioni della diretta Vis Pesaro Fermana, match che andrà in scena al Benelli di Pesaro. Per la Vis Pesaro, Marco Banchini schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Farroni; Giraudo, Gavazzi, Piccinini; Saccani, Coppola, Astrologo, Rossi, Rubin; Cannavò, Gucci. Risponderà la Fermana allenata da Giancarlo Riolfo con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Ginestra; Rossoni, Urbinati, Blondett, Mordini; Graziano, Capece, Mbaye; Frediani; Cognigni, Lovaglio.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Benelli di Pesaro, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Vis Pesaro con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo della Fermana, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.25.



