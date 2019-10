Diretta Vis Pesaro Fermana/ Streaming video tv: derby marchigiano (Serie C)

Vis Pesaro Fermana, diretta dal signor Gino Garofalo e in programma sabato 5 ottobre 2019 alle ore 20.45 presso lo stadio Benelli di Pesaro, sarà una sfida valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie C 2019-2020. 7 punti a testa per le due formazioni in questo avvio di campionato di terza serie, derby marchigiano con i padroni di casa che dopo l’incoraggiante pareggio di Vicenza sono incappati in un ko interno contro la Triestina. Due sconfitte consecutive per la Fermana che ha perso contro Sudtirol e Padova e che non vince dal colpo esterno piazzato il 15 settembre scorso in casa del Piacenza. La Vis Pesaro invece non vince dallo scorso 8 settembre, da un altro derby delle Marche giocato in casa contro la Sambenedettese. Un altro passo falso in questa sfida potrebbe mettere sulla graticola l’allenatore che dovesse uscire perdente dal confronto.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE VIS PESARO FERMANA

La diretta tv di Vis Pesaro Fermana non sarà trasmessa né in chiaro né a pagamento sui canali dell’offerta del digitale terrestre o del satellite. Ci sarà però la possibilità di seguire l’esclusiva in diretta streaming video via internet offera da Elevensports ai suoi abbonati, che potranno collegarsi tramite smart tv o con dispositivi mobili come tablet o smartphone, oppure tramite pc direttamente sul sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI VIS PESARO FERMANA

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Vis Pesaro Fermana, sabato 5 ottobre 2019 alle ore 20.45 presso lo stadio Benelli di Pesaro, sfida valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie C. 3-5-2 per la Vis Pesaro allenata da Simone Pavan in campo con: Golubovic; Gennari, Lelj, Farabegoli; Pedrelli, Rubbo, Paoli, Ejjaki, Misin; Voltan, Grandolfo. 4-3-3 per la Fermana di Flavio Destro schierata con: Palombo, Manetta, Comotto, Scrosta, Sperotto; Isacco, Urbinati, Mantini, Petrucci, Cognigni, Bacio Terracino.

QUOTE E PRONOSTICO

Per Vis Pesaro Fermana, le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai ci dicono che la squadra favorita è quella di casa: il segno 1 per la vittoria interna viene proposto a 2.20 volte la somma investita, mentre viene offerta a 3.40 la quota relativa all’affermazione in trasferta. Per il pareggio la quota corrispondente viene fissata a 3.05 volte quanto puntato. Per quanto riguarda i gol realizzati complessivamente nel match, over 2.5 quotato 2.35 e under 2.5 quotato 1.55.



