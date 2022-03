Diretta/ Vis Pesaro Grosseto streaming video tv: occasione marchigiana (Serie C)

DIRETTA VIS PESARO GROSSETO: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Vis Pesaro Grosseto, in diretta sabato 12 marzo 2022 alle ore 17.30 presso lo stadio Tonino Benelli di Pesaro, sarà una sfida valevole per la 31^ giornata del campionato di Serie C. Occasione marchigiana contro l’ultima della classe, anche se i risultati dell’ultima giornata invitano la Vis Pesaro a fare attenzione: i biancorossi sono incappati in una sconfitta sul campo del Gubbio abbastanza netta, un 3-0 che li ha visti scivolare al decimo posto, con un solo punto di margine per non uscire dalla zona play off.

Ha dato un segnale importante il Grosseto ultimo in classifica, che ha riavvicinato Viterbese ed Imolese a 2 sole lunghezze di distanza battendo proprio l’Imolese in casa 2-0 e interrompendo così una serie di quattro sconfitte consecutive. Nel match d’andata allo stadio Zecchini pari per 1-1 tra Grosseto e Imolese, marchigiani in vantaggio con Besea ma raggiunti dai maremmani nei minuti di recupero con un gol di Arras.

DIRETTA VIS PESARO GROSSETO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Vis Pesaro Grosseto non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI VIS PESARO GROSSETO

Le probabili formazioni della diretta Vis Pesaro Grosseto, match che andrà in scena allo stadio Tonino Benelli di Pesaro. Per la Vis Pesaro, Simone Banchini schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Farroni; Piccinini, Di Sabatino, Gavazzi; Saccani, Astrologo, Coppola, De Nuzzo; Marcandella; Cannavò, Gucci. Risponderà il Grosseto allenato da Agenore Maurizi con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Barosi; Raimo, Gorelli, Ciolli, Semeraro; Rabiu, Cretella, Piccoli; Capanni, Moscati, Nocciolini.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Vis Pesaro Grosseto, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Vis Pesaro con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.80, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo del Grosseto, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.50.



