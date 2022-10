Diretta/ Vis Pesaro Lucchese streaming video tv. a metà classifica (Serie C)

DIRETTA VIS PESARO LUCCHESE: PARTITA COMBATTUTA!

Vis Pesaro Lucchese, in diretta mercoledì 19 novembre 2022 alle ore 18.00 presso lo stadio Tonino Benelli di Pesaro, sarà una sfida valida per la 9^ giornata del campionato di Serie C. Sfida a metà classifica con la Vis Pesaro che continua ad andare avanti con alti e bassi vertiginosi: 6 gol incassati in Coppa Italia a Pescara e 5 nell’ultima uscita di campionato in casa del Rimini, ma nel mezzo i marchigiani hanno centrato un successo in casa contro il San Donato Tavarnelle.

DIRETTA/ Recanatese Lucchese (risultato finale 0-0): Ravasio salva su Fallani

La Lucchese in campionato ha messo in fila due pareggi consecutivi a reti bianche, prima contro la Torres e poi contro la Recanatese, nel mezzo la vittoria ai rigori in Coppa contro il Fiorenzuola capolista in campionato. Nella scorsa stagione le due formazioni si sono confrontate a Pesaro lo scorso 16 febbraio, furono i marchigiani ad imporsi col punteggio di 2-1 sui rossoneri toscani. Al momento le due squadre in classifica sono appaiate a quota 12 punti all’ottavo posto, in un gruppo a tre comprendente anche il Cesena alla stessa quota.

Diretta/ Rimini Vis Pesaro (risultato finale 5-0): pokerissimo dei romagnoli

VIS PESARO LUCCHESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta di Vis Pesaro Lucchese, valida per la seconda giornata del campionato di Serie C, non verrà trasmessa in televisione. Gli appassionati di calcio che fanno il tifo per una delle due squadre, dunque, potranno usufruire della visione di Vis Pesaro Lucchese esclusivamente in streaming video nel caso in cui abbiano sottoscritto un abbonamento con Eleven Sports, la piattaforma che ha acquisito i diritti dell’intero campionato e della sua fase extra-time. La sfida sarà disponibile tramite il sito ufficiale dell’emittente oppure attraverso le applicazioni per smartphone, tablet o smart tv.

DIRETTA/ Lucchese Torres (risultato 0-0): un punto per le due compagini!

PROBABILI FORMAZIONI VIS PESARO LUCCHESE

Le probabili formazioni della diretta Vis Pesaro Lucchese, match che andrà in scena allo stadio Tonino Benelli di Pesaro. Per la Vis Pesaro, David Sassarini schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Farroni, Ghazoini, Gavazzi, Bakayoko, Zoia, Di Paola, Coppola, Aucelli, Cusumano, Fedato, Cannavo. Risponderà la Lucchese allenata da Ivan Maraia con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Cucchietti; Quirini, Tiritiello, Benassai, Visconti; Tumbarello, D’Alena, Mastalli; Bruzzaniti, Bianchimano, Semprini.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Vis Pesaro Lucchese, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria della Vis Pesaro con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo della Lucchese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.80.











© RIPRODUZIONE RISERVATA