Diretta/ Vis Pesaro Modena streaming video tv: capolista senza sosta (Serie C)

Vis Pesaro Modena, in diretta sabato 19 marzo 2022 alle ore 17.30 presso lo stadio Tonino Benelli di Pesaro, sarà una sfida valevole per la 33^ giornata del campionato di Serie C. Non può rilassarsi la capolista che, dopo l’ultimo pareggio interno contro il Siena, ha visto assottigliarsi di nuovo da 5 a 3 punti il vantaggio sulla Reggiana che insegue al secondo posto. La squadra di Tesser ha raccolto un solo punto nelle ultime due sfide in casa, con l’intermezzo della vittoria di Carrara.

La Vis Pesaro proprio contro la Reggiana ha subito la sua ultima sconfitta in campionato, marchigiani ancora all’ottavo posto a 41 punti, in piena zona play off ma tallonati a stretta distanza dalle inseguitrici, anche se il calendario non ha dato una mano piazzando in fila le prime due in classifica del girone B. All’andata Modena vincente col punteggio di 2-1 contro la Vis Pesaro, già battuta in Coppa Italia nelle Marche per 0-1 il 21 agosto scorso. Allo stadio Benelli le due squadre non si affrontano in campionato dal 30 gennaio 2021, in quell’occasione fu la Vis Pesaro a imporsi col punteggio di 1-0.

DIRETTA VIS PESARO MODENA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Vis Pesaro Modena è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 252 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI VIS PESARO MODENA

Le probabili formazioni della diretta Vis Pesaro Modena, match che andrà in scena allo stadio Tonino Benelli di Pesaro. Per la Vis Pesaro, Marco Banchini schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Farroni; Piccinini, Di Sabatino, Gavazzi; Saccani, Astrologo, Coppola, De Nuzzo; Marcandella; Cannavò, Gucci. Risponderà il Modena allenato da Attilio Tesser con un 4-3-2-1 così schierato dal primo minuto: Gagno, Ciofani, Piacentini, Pergrefi, Azzi; Scarsella, Gerli, Armellino; Tremolada, Mosti, Minesso.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Vis Pesaro Modena, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Vis Pesaro con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.80 l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo del Modena, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.95.











