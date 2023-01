Diretta/ Vis Pesaro Olbia streaming video tv: sfida salvezza (Serie A)

DIRETTA VIS PESARO OLBIA: SCONTRO SALVEZZA IMPORTANTE

La diretta di Vis Pesaro Olbia, match in programma domenica 15 gennaio alle 14:30, racconta di una gara tra due squadre impegnate con la lotta salvezza. I marchigiani sono riusciti a sbarazzarsi dal periodo nero condito da tre sconfitte consecutive contro Cesena, Carrarese e Recanatese, riuscendo a trionfare a sorpresa con il Fiorenzuola ottavo in classifica.

Diretta/ Olbia Montevarchi (risultato finale 2-1): 3 punti d'oro!

Anche i sardi hanno finalmente rialzato la china dopo un periodo complicatissimo. L’Olbia, infatti, prima del successo contro il Montevarchi non vinceva da otto partite quando si impose sul campo dell’Imolese per 1-0. La consapevolezza di aver battuto una diretta concorrente come il Montevarchi, potrebbe essere una spinta morale in vista della trasferta di Pesaro.

Diretta/ Pontedera Olbia (risultato finale 5-4): Perretta chiude un match incredibile

VIS PESARO OLBIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta della sfida Vis Pesaro Olbia sarà trasmessa su Eleven Sports, emittente che offre l’intero palinsesto delle partite dei Gironi A, B e C di Serie C. L’evento sarà dunque visibile solo previo abbonamento, mensile oppure stagionale, oppure acquistando il singolo evento.

Dopodiché si potrà assistere alla diretta Vis Pesaro Olbia in streaming video su smart tv, computer, smartphone, tablet o qualsiasi altro dispositivo elettronico supportato per la visione della sfida valida per la ventiduesima giornata.

DIRETTA/ Vis Pesaro Recanatese (risultato finale 0-1): Sbaffo beffa i vissini

PROBABILI FORMAZIONI VIS PESARO OLBIA

Le probabili formazioni della diretta Vis Pesaro Olbia vedono i padroni di casa probabilmente scendere in campo con il modulo 3-5-2. Tra i pali Farroni, in difesa Gavazzi, Bakayoko e Rossoni. Sull’out mancino agirà Zoia mentre dal lato opposto spazio verosimilmente per Auceli. I due autori del gol nella sfida col Fiorenzuola, vale a dire Di Paolo e Pucciarelli, faranno compagnia a Coppola nel trio di centrocampo. Fedato e Cannavo le due punte.

I sardi invece giocheranno con una piccola modifica di natura tattica rispetto al modulo dei biancorossi. Sempre difesa a tre con Travaglini, Emerson e Brignani davanti a Sposito, ma il centrocampo sarà a quattro: Fabbri, Incerti, Biancu e Sperotto. Ragatzu, trequartista, agirà alle spalle di Nanni e Contini.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta tra Vis Pesaro Olbia vedono favoriti di poco i padroni di casa. Secondo Snai, la vittoria dei marchigiani è data a 2.20 mentre l’eventuale successo esterno dei sardi a 3.25. Leggermente più basso il segno X a 3.10. La possibilità di vedere entrambe le squadre segnare è quotata 2 rispetto all’1.70 del No Gol.











© RIPRODUZIONE RISERVATA