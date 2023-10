DIRETTA/ Vis Pesaro Pineto video streaming tv: precedenti in perfetto equilibrio (Serie C, 30 ottobre 2023)

DIRETTA VIS PESARO PINETO: TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Vis Pesaro Pineto vede due squadre affrontarsi per la quinta volta all’interno della propria rivalità calcistica. L’ago della bilancia pende dalle parti dell’equilibrio con ben due risultati di parità su quattro sfide giocate. Le restanti due partite hanno portato una vittoria a testa alle due formazioni. La prima sfida è terminata con il risultato di 2-2, giocata nel settembre 2016. Si trattava del girone F di Serie D. Gara di ritorno che presentò un ulteriore pareggio, questa volta a reti bianche.

La stagione successiva le due formazioni si sono affrontate tra gara di andata e ritorno. Gara di andata che ha sorriso al Pineto che è riuscito a ottenere il successo con il risultato di 2-1. Sfida di ritorno che ha visto trionfare la formazione biancorossa riuscendo a mantenere anche la porta inviolata ottenendo il successo con il risultato di 2-0. Per la prima volta queste due formazioni si affrontano in un settore professionistico, essendosi scontrati in quattro occasioni ma sempre in Serie D. (Marco Genduso)

VIS PESARO PINETO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Vis Pesaro Pineto sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Vis Pesaro Pineto in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Vis Pesaro Pineto, in diretta lunedì 30 ottobre 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Tonino Benelli di Pesaro, sarà una sfida valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie C. Abruzzesi mine vaganti del campionato, dopo aver fermato il Pescara, battuto nel derby, e il Cesena sul pareggio il Pineto ha strappato nel recupero di giovedì scorso un altro prezioso pari, fermando la Carrarese sul suo campo.

La Vis Pesaro è comunque reduce da 6 risultati utili consecutivi tra Coppa Italia e campionato, dopo l’ultimo pareggio sul campo del Pontedera i marchigiani sono risaliti e sono a un passo dall’uscire dalla zona play out, solo 2 lunghezze indietro un Pineto che è invece ottavo in classifica in una graduatoria del girone B di Serie C ancora molto ristretta. La Vis Pesaro ha ospitato il Pineto per l’ultima volta in campionato in Serie D, battendolo 2-0 nell’ultimo precedente datato 4 febbraio 2018.

PROBABILI FORMAZIONI VIS PESARO PINETO

Le probabili formazioni della diretta Vis Pesaro Pineto, match che andrà in scena allo stadio Tonino Benelli di Pesaro. Per la Vis Pesaro, Simone Banchieri schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Polverino; Mattioli, Cusumano, Ceccacci, Peixoto; Nina, Loru, Foresta; Marcandella; Sylla, Rossetti. Risponderà il Pineto allenato da Daniele Amaolo con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Tonti; Marafini, Di Filippo, Evangelisti; Ingrosso, Germinario, Amadio, Lombardi, Della Quercia; Volpicelli, Gambale.

VIS PESARO PINETO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Vis Pesaro Pineto, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria della Vis Pesaro con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.40, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo del Pineto, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.90.











