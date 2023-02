Diretta/ Vis Pesaro Pontedera streaming video tv: marchigiani in serie sì (Serie C)

DIRETTA VIS PESARO PONTEDERA: OSPITI FAVORITI!

Vis Pesaro Pontedera, in diretta mercoledì 15 febbraio 2023 alle ore 18.00 presso lo stadio Tonino Benelli di Pesaro, sarà una sfida valida come recupero per la 23^ giornata del campionato di Serie C. Sfida originariamente programmata per il 22 gennaio e rinviata per maltempo, le due squadre si affrontano al momento divise in classifica da 13 punti. È tornato in piena zona play off il Pontedera, anche dopo l’ultima sconfitta contro la Carrarese i toscani hanno mantenuto il settimo posto in classifica nel girone B.

Dopo l’ultimo 0-0 contro il Rimini la Vis Pesaro resta invece appena sopra la zona play out, a +2 rispetto al San Donato Tavarnelle quintultimo ma comunque in striscia positiva con 6 risultati utili di fila ottenuti, un cammino che ha riportato in zona di galleggiamento i biancorossi. All’andata pari per 1-1 in casa dei toscani nello scontro tra le due compagini che non si affrontano a Pesaro dal 5 settembre 2021, pareggio anche in quell’occasione ma con il punteggio di 2-2.

VIS PESARO PONTEDERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Vis Pesaro Pontedera non è disponibile per questo recupero di campionato: l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Vis Pesaro Pontedera sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI VIS PESARO PONTEDERA

Le probabili formazioni della diretta Vis Pesaro Pontedera, match che andrà in scena allo stadio Tonino Benelli di Pesaro. Per la Vis Pesaro, David Sassarini schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Farroni, Rossoni, Gavazzi, Zoia, Borsoi, Marcandella, Coppola, Aucelli, Provazza, Fedaro, Egharevba. Risponderà il Pontedera allenato da Massimiliano Canzi con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Stancampiano; Marcandalli, Martinelli, Espeche, Aurelio; Perretta, Ladinetti, Catanese; Benedetti; Nicastro, Cioffi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE VIS PESARO PONTEDERA

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Vis Pesaro Pontedera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria della Vis Pesaro con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.10, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo del Pontedera, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.30.











