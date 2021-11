DIRETTA/ Vis Pesaro Reggiana video streaming tv: 5 i precedenti del match

DIRETTA VIS PESARO REGGIANA: LO STORICO

Manca sempre meno alla diretta di Vis Pesaro Reggiana. La partita ha appena cinque precedenti: due di questi sono andati in scena nella stagione 1987-1988, poi troviamo tre sfide molto più recenti (2004-2005 e 2019-2020) e un numero dispari di partite perché l’ultima, che si sarebbe dovuta disputare qui al Tonino Benelli, era stata cancellata dalla pandemia di Coronavirus, nella stagione in cui alla fine i granata, che si chiamavano Reggio Audace, avevano conquistato la promozione in Serie B passando dai playoff.

Diretta/ Reggiana Lucchese (risultato 2-0) streaming video tv: chiude Rozzio!

Nelle cinque partite si sono registrate soltanto vittorie casalinghe: solo la Vis Pesaro (nel novembre 2019) ha segnato da squadra in trasferta, perdendo comunque 2-1. L’ultima vittoria che la formazione biancorossa ha timbrato in casa risale all’aprile 2005: nel primo tempo Flavio Cristofari aveva sbloccato il risultato, poi lui stesso aveva raddoppiato a partita praticamente conclusa, appena prima che la Reggiana restasse in 10 uomini per l’espulsione di Antonio Foschini. (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Grosseto Vis Pesaro (risultato finale 1-1): gol, pari di Arras al 92'!

DIRETTA VIS PESARO REGGIANA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Vis Pesaro Reggiana è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 255 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

ESAME IMPORTANTE PER GLI OSPITI

Vis Pesaro Reggiana, in diretta domenica 7 novembre 2021 alle ore 14.30 presso lo stadio Tonino Benelli di Pesaro, sarà una sfida valevole per la tredicesima giornata d’andata del campionato di Serie C. Dopo l’ultimo successo contro la Lucchese in casa la Reggiana va a far visita nelle Marche a una Vis Pesaro assestatasi comunque in zona play off. I biancorossi crescono con sette risultati utili consecutivi ottenuti in campionato, risalendo così dalla zona retrocessione fino all’ottavo posto nel girone.

DIRETTA/ Pontedera Reggiana (risultato finale 2-2): doppietta di Zamparo!

La Reggiana dalla sua è ancora imbattuta e guida la graduatoria del girone B a quota 28 punti, con 3 lunghezze di vantaggio sul Cesena. Nelle ultime cinque partite i granata hanno regolarmente pareggiato in trasferta e vinto in casa, una continuità che sta sicuramente dando i suoi frutti. Le due squadre si ritrovano di fronte a Pesaro dopo 16 anni, l’ultimo precedente risale al 10 aprile 2005 allo stadio Benelli, con la Vis Pesaro che riuscì a fare bottino pieno battendo la Reggiana con un secco 2-0. Nella stagione 2019/20 non ci fu il ritorno a Pesaro, dopo la vittoria per 2-1 della Reggiana in casa, per la sospensione dovuta al lockdown.

PROBABILI FORMAZIONI VIS PESARO REGGIANA

Le probabili formazioni di Vis Pesaro Reggiana, match che andrà in scena al Tonino Benelli di Pesaro. Per la Vis Pesaro, Marco Banchini schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Farroni; Manetta, Gavazzi, Cusumano; Piccinni, Astrologo, Coppola, Giraudo; Rossi; Gucci, De Respinis. Risponderà la Reggiana allenata da Aimo Diana con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Voltolini, Luciani, Rozzio, Camigliano, Contessa, Sciaudone, Radrezza, Rossi, Rosafio, Lanini, Zamparo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Tonino Benelli di Pesaro, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Vis Pesaro con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.80, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo del Picerno, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.00.

© RIPRODUZIONE RISERVATA