Diretta/ Vis Pesaro Viterbese (Serie C) streaming video e tv. Etruschi agguerriti

DIRETTA VIS PESARO VITERBESE: LAZIALI IN RIPRESA?

Vis Pesaro Viterbese, in diretta domenica 6 febbraio 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio Tonino Benelli di Pesaro, sarà una sfida valevole per la venticinquesima giornata di Serie C. Tra le due formazioni c’è una sostanziale differenza in classifica, penultima la Viterbese e capace al momento di mantenere un brillante settimo posto la Vis Pesaro. Ma gli etruschi hanno vissuto un turno infrasettimanale da Leoni battendo 0-3 l’Imolese in trasferta e abbandonando così l’ultimo posto in classifica nel girone B.

La Vis Pesaro è uscita indenne dal campo del Pontedera pareggiando 1-1 in casa dei toscani e mantenendo un’andatura da play off che ha comunque contraddistinto finora il sodalizio marchigiano fin dall’inizio del campionato. Nel match d’andata allo stadio Rocchi il confronto tra Viterbese e Vis Pesaro si è concluso sull’1-1, allo stadio Benelli non si gioca invece da quasi 18 anni, il 2 maggio del 2004 l’ultimo precedente terminato sempre con il punteggio di 1-1.

DIRETTA VIS PESARO VITERBESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Vis Pesaro Viterbese non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI VIS PESARO VITERBESE

Le probabili formazioni della diretta Vis Pesaro Viterbese, match che andrà in scena al Tonino Benelli di Pesaro. Per la Vis Pesaro, Marco Banchini schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Campani, Ferrini, Di Sabatino, Gavazzi; Saccani, Acquadro, Coppola, De Nuzzo; Marcandella; Gucci, Cannavò. Risponderà la Viterbese allenata da Francesco Punzi con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Fumagalli; Semenzato, D’Ambrosio, Martinelli, Urso; Adopo, Megelaitis, Iuliano; Volpicelli, Bianchimano, Alberico.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Tonino Benelli di Pesaro, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Vis Pesaro con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo della Viterbese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.10.



