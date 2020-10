Diretta/ Viterbese Avellino (Serie C): streaming video tv, etruschi motivati

DIRETTA VITERBESE AVELLINO: ANTICIPO GIRONE C!

La diretta Viterbese Avellino si disputerà alle 20.45 di sabato 3 ottobre e sarà uno degli anticipi che apriranno la seconda giornata del campionato di Serie C nel girone C. Gli etruschi sono partiti in maniera ottima pareggiando 0-0 alla prima giornata sul sempre difficile campo della Ternana. Un punto reso ancor più prezioso dalle condizioni particolari del match, con la Viterbese rimasta in dieci uomini dal 23′ del primo tempo a causa dell’espulsione della punta di diamante, Mamadou Tounkara. Rosso apparso francamente troppo frettoloso per l’ex Lazio Primavera, che ha avuto modo anche di lamentarsi dell’arbitraggio sui social. La Viterbese comunque ha resistito e ora cercherà conferme contro un Avellino che vivrà allo stadio Rocchi il suo esordio stagionale in campionato. Questo perché il maltempo ha costretto al rinvio del primo match degli irpini contro la Turris, previsto domenica scorsa allo stadio Partenio. L’unico match ufficiale disputato dai biancoverdi è stato finora quello nel primo turno di Coppa Italia, con vittoria del Renate e conseguente eliminazione dei campani dalla competizione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE VITERBESE AVELLINO

Ricordiamo che non sarà garantita la diretta tv di Viterbese Avellino, ma anche quest’anno tutto il campionato di Serie C sarà trasmesso in diretta streaming video sulla piattaforma Eleven Sports, di conseguenza si potrà seguire questa partita sia in abbonamento sia acquistando il singolo evento, con le procedure che i tifosi della Serie C ormai conoscono molto bene.

PROBABILI FORMAZIONI VITERBESE AVELLINO

Le probabili formazioni di Viterbese Avellino, sfida in programma allo stadio Enrico Rocchi e valevole per la seconda giornata del campionato di Serie C nel girone A. La Viterbese sarà schierata dal tecnico Agenore Maurizi con un 4-3-3: Daga; Mbende, Markic, Baschirotto; Simonelli, Bensaja, Sibilia, Urso, Bezziccheri; Rossi, Zanon. 3-4-1-2 per l’Avellino di Piero Braglia con questo undici titolare schierato dal 1′: Forte; Dossena, Miceli, Rocchi; Adamo, Aloi, D’Angelo, Tito; De Francesco; Maniero, Santaniello.

QUOTE E PRONOSTICO

C’è grande equilibrio nel pronostico su Viterbese Avellino, come ci dicono anche le quote fornite dall’agenzia Snai: 2,45 è il valore posto sul segno 1 che identifica la vittoria etrusca, mentre il segno sul quale puntare per il successo degli irpini vi farebbe guadagnare una cifra corrispondente a 2,85 volte la giocata. L’eventualità del pareggio, regolata come sempre dal segno X, porta in dote una vincita che ammonta a 3,05 volte l’importo investito con questo bookmaker.



