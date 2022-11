DIRETTA/ Viterbese Crotone video streaming tv: spunta anche un precedente “nobile”

DIRETTA VITERBESE CROTONE: I TESTA A TESTA

Nel parlare della diretta di Viterbese Crotone, che si gioca ormai tra poco, bisogna innanzitutto considerare che si tratta di una sfida che è stata anche una finale play off per la Serie B: nella stagione 2003/04 etruschi e pitagorici si sono contesi il passaggio in cadetteria con il calabresi che hanno vinto 3-0 dopo lo 0-0 dell’andata.

Quello del 13 giugno 2004 è anche l’ultimo precedente disputato tra le due compagini a Viterbo, al 25 aprile dello stesso anno risale l’ultima vittoria gialloblu col punteggio di 2-1. Crotone reduce dall’eliminazione in Coppa Italia per mano del Foggia e sempre terzo in classifica, turno superato invece dalla Viterbese contro il Pontedera ma i gialloblu restano terzultimi in campionato dopo l’ultima sconfitta contro il Taranto. (agg. di Fabio Belli)

VITERBESE CROTONE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Viterbese Crotone non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

VITERBESE CROTONE: OSPITI FAVORITI!

Viterbese Crotone, in diretta domenica 20 novembre 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio comunale Enrico Rocchi di Viterbo, sarà una sfida valida per la 14^ giornata del campionato di Serie C. Quasi un testacosa quello che mette di fronte la compagine laziale e gli Squali, rispettivamente al terz’ultimo e al terzo posto del girone C.

La Viterbese ha raccolto 11 punti nelle prime tredici giornate, frutto di due vittorie, cinque pareggi e sei sconfitte. I padroni di casa nell’ultimo turno sono stati sconfitti 2-1 dal Taranto. Il Crotone, invece, è a quota 31 punti, raccolti grazie a dieci vittorie, un pareggio e due sconfitte. Dopo il ko nel derby contro il Catanzaro, i rossoblu si sono imposti per 2-1 sulla Fidelis Andria.

PROBABILI FORMAZIONI VITERBESE CROTONE

Passiamo adesso alle probabili formazioni della diretta Viterbese Crotone. Partiamo dalla compagine della Tuscia, in campo con il classico 3-5-2: Fumagalli, Semenzato, Ricci, Monteagudo, Nesta, Megelaitis, Andreis, Mungo, Rodio, Polidori, Volpicelli. Passiamo adesso agli Squali, schierati da mister Lerda con il 4-3-3: Dini, Mogos, Golemic, Bove, Crialese, Tribuzzi, Petriccione, Vitale, Chiricò, Gomez, Panico.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Viterbese Crotone vedono favoriti gli Squali. Andiamo a scoprire i numeri dell’agenzia Goldbet: la vittoria della Viterbese è a 4,20, il pareggio è a 3,45, il successo del Crotone è a 1,78. Passiamo adesso alle scommesse sul numero di reti: Under 2,5 a 1,67 e Over 2,5 a 2,05. Infine troviamo Gol e No Gol rispettivamente a 1,89 e 1,79.

