Diretta/ Viterbese Entella streaming video tv: etruschi agguerriti (Serie C)

Viterbese Entella, in diretta domenica 5 dicembre 2021 alle ore 14.30 presso lo stadio Enrico Rocchi di Viterbo, sarà una sfida valevole per la diciassettesima giornata d’andata del campionato di Serie C. Nonostante l’ultimo posto in classifica, gli etruschi si stanno dimostrando più che mai agguerriti, pareggiando 3-3 nell’ultimo impegno in casa della capolista Reggiana e sfiorando anche il colpaccio al Mapei Stadium, anche se il Grosseto vincendo ha lasciato i gialloblu da soli a fondo classifica.

L’Entella sta recuperando terreno verso le posizioni importanti della classifica, l’ultimo 3-1 al Cesena ha interrotto la lunga serie positiva dei romagnoli, con tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro sfide disputate in campionato. Liguri quarti anche se il terzetto di testa è ancora distante per i biancocelesti, che pagano la falsa partenza in questo campionato, con lo scotto della retrocessione dalla Serie B che si è fatta sentire.

DIRETTA VITERBESE ENTELLA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Viterbese Entella non è una di quelle disponibili per questa terza giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI VITERBESE ENTELLA

Le probabili formazioni della diretta Viterbese Entella, match che andrà in scena all’Enrico Rocchi di Viterbo. Per la Viterbese, Giuseppe Raffaele schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Daga; Van Der Velden, Martinelli, D’Ambrosio; Megelaitis, Iuliano, Calcagni, Urso, Errico; Volpicelli, Volpe. Risponderà l’Entella allenata da Gennaro Volpe con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Paroni; Barlocco, Coppolaro, Silvestre, Bruno; Karic, Paolucci, Macca; Schenetti; Lescano, Capello.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match all’Enrico Rocchi di Viterbo, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Viterbese con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.05, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo dell’Entella, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.35.

