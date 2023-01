Diretta/ Viterbese Juve Stabia, streaming video tv: sfida delicata (Serie C)

DIRETTA VITERBESE JUVE STABIA: OSPITI FAVORITI!

Viterbese Juve Stabia, in diretta domenica 29 gennaio 2023 alle ore 14.30 presso lo stadio Enrico Rocchi di Viterbo, sarà una sfida valida per la 24^ giornata del campionato di Serie C. C’è grande voglia di riscatto per due squadre reduci da un periodo negativo.

La Viterbese è ultima in classifica con 15 punti, frutto di tre vittorie, otto pareggi e dodici sconfitte. Due ko di fila per i gialloblu, sconfitti dal Pescara per 1-0 nell’ultimo turno. La Juve Stabia, invece, è quinta in classifica a quota 33 punti, frutto di nove vittorie, sei pareggi e otto sconfitte. Due sconfitte di fila anche per i campani, superati 1-0 dal Monopoli nell’ultima giornata.

VITERBESE JUVE STABIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Viterbese Juve Stabia non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Viterbese Juve Stabia sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI VITERBESE JUVE STABIA

Andiamo a conoscere le probabili formazioni della diretta Viterbese Juve Stabia, ancora qualche nodo da sciogliere per i due allenatori. Partiamo dalla compagine laziale, in campo con il 3-5-2: Bisogno, Pavlev, Riggio, Ricci, Semenzato, Megelaitis, Mungo, Andreis, Devetak, Volpicelli, Polidori. Passiamo adesso alla formazione di Castellamare di Stabia, schierata con il 4-3-3: Barosi, Peluso, Cinaglia, Caldore, Mignanelli, Altobelli, Berardocco, Scaccabarozzi, D’Agostino, Zigoni, Ricci.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Viterbese Juve Stabia vedono favorita la formazione ospite. Prendiamo come riferimento i numeri di Eurobet: la vittoria dei padroni di casa è a 3,30, il pareggio è dato a 3,00, mentre il successo corsaro delle Vespe è a 2,20. L’Under 2,5 è quotato 1,52, mentre l’Over 2,5 tocca quota 2,35. Infine Gol e No Gol rispettivamente a 1,99 e 1,73.

