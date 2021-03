Diretta/ Viterbese Potenza (Serie C) streaming video tv: lucani verso la salvezza

DIRETTA VITERBESE POTENZA: SCONTRO SALVEZZA

Viterbese Potenza, in diretta domenica 28 marzo 2021 alle ore 15.00 presso lo stadio Enrico Rocchi di Viterbo, sarà una sfida valevole per la quattordicesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Lucani verso la salvezza dopo gli ultimi risultati e soprattutto dopo la vittoria sul Bisceglie di domenica scorsa. Per il Potenza 3 punti importantissimi considerando quanto fosse difficile poi ottenere un risultato positivo contro la capolista Ternana, che ha agevolmente vinto mercoledì scorso nel recupero. Il Potenza resta comunque a +3 sulla Vibonese quintultima e soprattutto sembra in grado di chiudere per la salvezza diretta considerando la distanza della Cavese dalle posizioni che valgono la salvezza.

E’ avanti di 4 punti rispetto ai lucani la Viterbese che resta undicesima ma è staccata di 4 lunghezze dal Palermo decimo e dalla zona play off. Gli etruschi non vincono da 4 partite consecutive e dopo l’ultimo pareggio a Foggia hanno confermato quella solidità che sta facendo conquistare loro la salvezza, ma non hanno trovato nelle ultime settimane lo strappo che avrebbe reso i gialloblu in grado di puntare anche ai play off.

DIRETTA VITERBESE POTENZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Viterbese Potenza sarà disponibile in pay per view come acquisto separato su Sky Primafila: una volta effettuato si potrà seguire la partita sul canale Sky Sport 253 del loro decoder; come sempre per la partite di Serie C ci sarà la possibilità di seguire l’evento in diretta streaming video, utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, grazie al portale Eleven Sports al quale si può sottoscrivere un abbonamento, oppure acquistare il singolo match ad un prezzo fisso salvo eccezioni.

PROBABILI FORMAZIONI VITERBESE POTENZA

Le probabili formazioni della sfida tra Viterbese e Potenza presso lo stadio Enrico Rocchi. I padroni di casa allenati da Roberto Taurino scenderanno in campo con un 3-5-2 e questo undici titolare: Daga; Mbende, Ferrani, Baschirotto; Bianchi, Besea, Bezziccheri, Bensaja, Salandria; Rossi, Tounkara. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Fabio Gallo con un 3-4-3 così disposto dal primo minuto: Marcone; Coccia, Di Somma, Gigli, Panico, Bruzzo, Zampa, Bucolo, Di Livio, Baclet, Mazzeo.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Viterbese e Potenza, le quote del bookmaker Snai fissano a 2.30 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 2.90 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 3.35 volte la posta scommessa.

