Diretta/ Viterbese Potenza streaming video tv: scontro diretto (Serie C)

DIRETTA VITERBESE POTENZA: IN EQUILIBRIO!

Viterbese Potenza, in diretta domenica 6 novembre 2022 alle ore 14.30 presso lo Stadio Enrico Rocchi di Viterbo, sarà una sfida valida per la dodicesima giornata del girone C di Serie C. Un vero e proprio scontro diretto tra due squadre a 10 punti e vogliose di abbandonare la zona calda della classifica.

Come già anticipato, la Viterbese è a quota 10 punti, frutto di due vittorie, quattro pareggi e cinque sconfitte. La compagine laziale nell’ultimo turno è stata sconfitta 1-2 dal Foggia. Il Potenza, invece, ha ottenuto sin qui una vittoria, sette pareggi e tre ko. Nell’ultima giornata i rossoblu hanno raccolto un 2-2 interno contro la Virtus Francavilla.

VITERBESE POTENZA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Viterbese Potenza non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno (ma la visione di gol e azioni salienti sarà comunque disponibile per gli abbonati Sky su Diretta Gol Serie C), e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Viterbese Potenza sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI VITERBESE POTENZA

Passiamo alle probabili formazioni della diretta Viterbese Potenza. Qualche dubbio da risolvere per i due allenatori, andiamo a scoprire il probabile undici della compagine laziale, schierata con il consueto 3-5-2: Fumagalli, Marenco, Ricci, Monteagudo, Nesta, Mungo, Megelaitis, Mbaye, Rodio, Marotta, Polidori. Passiamo adesso alla formazione rossoblu, schierata con il 4-3-3: Gasparini, Gyamfi, Legittimo, Girasole, Rillo, Del Pinto, Steffe, Sandri, Emmausso, Caturano, Di Grazia.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Viterbese favorita sul Potenza per la vittoria finale secondo gli esperti di scommesse. Andiamo a scoprire le quote del match grazie all’agenzia Eurobet: l’1 è dato a 2,25, il pareggio è quotato 3,10, mentre il 2 paga 3,20 volte la posta. Andiamo a scoprire adesso le quote sul numero di gol: Under 2,5 a 1,60 e Over 2,5 a 2,20. Ben più equilibrate Gol e No Gol, rispettivamente a 1,87 e 1,83.

