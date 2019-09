Diretta Viterbese Vibonese/ Streaming video: sfida tra formazioni in forma (Serie C)

Viterbese-Vibonese, diretta da Miele, si disputa domenica 29 settembre 2019 alle ore 17.30 presso lo stadio Rocchi di Viterbo. I padroni di casa etruschi sembrano aver superato un periodo di difficoltà coinciso con la doppia sconfitta contro Picerno e Catania. I gialloblu sono tornati alla vittoria battendo 2-1 la capolista Catanzaro domenica scorsa, e nel turno infrasettimanale sono usciti indenni dal campo del Teramo, rispondendo con un rigore trasformato da Pacilli al gol del vantaggio degli abruzzesi siglato da Cianci. Quattro punti in due partite che hanno portato la Viterbese al sesto posto della classifica del girone C, a sole tre lunghezze di distanza dalla coppia delle prime in classifica formata da Catanzaro e Ternana. Anche la Vibonese è segnalata in ripresa dopo un inizio di stagione difficile. Pur avendo perso domenica scorsa il derby in casa della Reggina, nel mezzo il club di Vibo Valentia ha ottenuto due vittorie casalinghe contro Rende e Picerno, realizzando in entrambi i casi tre reti ed allontanandosi così dai bassifondi della classifica.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE VITERBESE VIBONESE

La diretta tv di Viterbese-Vibonese non sarà trasmessa né in chiaro né a pagamento sui canali dell’offerta del digitale terrestre o del satellite. Ci sarà però la possibilità di seguire l’esclusiva in diretta streaming video via internet offera da Elevensports ai suoi abbonati, che potranno collegarsi tramite smart tv o con dispositivi mobili come tablet o smartphone, oppure tramite pc direttamente sul sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI VITERBESE VIBONESE

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Viterbese-Vibonese, domenica 29 settembre 2019 alle ore 17.30 presso lo stadio Rocchi di Viterbo, sfida valevole per la settima giornata del campionato di Serie C. 3-5-2 per la Viterbese allenata da Giovanni Lopez in campo con: Vitali, Atanasov, Markic, Baschirotto; Antezza, Bensaja, Besea, Errico, Simonelli; Volpe, Pacilli. 4-3-3 per la Vibonese guidata in panchina da Giacomo Modica, schierata con: Greco; Ciotti, Redolfi, Malberti, Tito; Pugliese, Petermann, Prezioso; Berardi, Allegretti, Emmausso.

QUOTE E PRONOSTICO

Per Viterbese-Vibonese, le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai ci dicono che la squadra favorita è quella etrusca: il segno 1 per la vittoria interna vale infatti 1.90 volte la somma messa sul piatto contro il valore di 3.60 volte la quota investita, che è stato posto sull’eventualità del successo esterno regolata dal segno 2. Per il pareggio dovrete scommettere sul segno X, e in questo caso andreste a guadagnare una cifra corrispondente a 3.20 volte quanto puntato. Per i gol realizzati complessivamente nel match, over 2.5 quotato 2.20 e under 2.5 quotato 1.60.



