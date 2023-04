DIRETTA/ Viterbese Virtus Francavilla (risultato 0-0) streaming video tv: si gioca!

DIRETTA VITERBESE VIRTUS FRANCAVILLA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

In procinto di iniziare la diretta di Viterbese Virtus Francavilla, gara valevole per la trentottesima e ultima giornata del campionato di Serie C, girone C. Prima di tuffarci nella sfida andiamo ad analizzare le statistiche che accompagnano questa partita che si preannuncia da dentro o fuori per i gialloblù della Tuscia. I padroni di casa, infatti, stazionano in fondo alla classifica con trenta punti (sette vittorie, undici pareggi, diciannove sconfitte) con tre lunghezze da recuperare nei confronti della Fidelis Andria. La squadra di Lopez, quindi, ha un solo risultato per sperare di giocare i play-out e, allo stesso tempo, deve tifare per le avversarie di Fidelis Andria, Monterosi Tuscia e Messina.

Queste ultime due, infatti, potrebbero allargare il divario nei confronti della penultima piazza e impedire la disputa degli spareggi. Per la Virtus Francavilla di mister Calabro, invece, un successo al “Rocchi” consentirebbe di sperare nella post season. Al momento, infatti, i pugliesi stazionano al dodicesimo posto con quarantacinque punti (tredici vittorie, sei pareggi, diciotto sconfitte) e si ritrovano nella bagarre per la zona play-off. (Giulio Halasz)

VITERBESE VIRTUS FRANCAVILLA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Viterbese Virtus Francavilla non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Viterbese Virtus Francavilla sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

VITERBESE VIRTUS FRANCAVILLA: PARTITA COMBATTUTA

Viterbese Virtus Francavilla, in diretta alle ore 17.30 di domenica 23 aprile 2023 allo stadio Enrico Rocchi di Viterbo, è una gara valida per la 38° giornata del girone C di Serie C. Di fronte due squadre che si giocano tutto: i padroni di casa la salvezza (in realtà i playout), gli ospiti i playoff.

La Viterbese è ultima in classifica con 30 punti, a -3 dalla Fidelis Andria. Le speranze di raggiungere i playout non sono molte, ma esistono: i laziali devono vincere oggi e sperare nella sconfitta dei pugliesi sul campo del Latina. La Virtus Francavilla invece condivide il decimo posto a quota 45 punti con Taranto, Potenza e Juve Stabia, ma è sfavorita dalla classifica avulsa: per i playoff serve vincere e sperare.

PROBABILI FORMAZIONI VITERBESE VIRTUS FRANCAVILLA

Andiamo adesso a conoscere le probabili formazioni della diretta Viterbese Virtus Francavilla. Partiamo dai padroni di casa, laziali in campo con il 3-5-2: Bisogno, Monteagudo, Ricci, Riggio, Nesta, Barillà, Rabiu, Semenzato, Devetak, D’Uffizi, Marotta. Passiamo adesso agli ospiti, schierati con il collaudato 3-5-2: Romagnoli, Caporale, Idda, Solcia, Pierno, Di Marco, Macca, Carella, Cisco, Maiorino, Patierno.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Viterbese Virtus Francavilla vedono favorita la formazione di casa. Andiamo a scoprire i numeri del match con Eurobet: la vittoria della Viterbese è a 2,10, il pareggio è a 3,35, mentre il successo della Virtus Francavilla paga 2,90 volte la posta. Passiamo adesso alle scommesse sul numero di reti: Under 2,5 a 1,67 e Over 2,5 a 2,05. Equilibrio perfetto tra Gol e No Gol, entrambi quotati 1,85.

