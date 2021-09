Diretta/ Viterbese Vis Pesaro streaming video tv: sfida delicata (Serie C)

DIRETTA VITERBESE VIS PESARO: PARTITA COMBATTUTA

Viterbese Vis Pesaro, in diretta martedì 28 settembre 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Enrico Rocchi di Viterbo, sarà una sfida valevole per la sesta giornata d’andata del campionato di Serie C. Sfida delicata tra due squadre che si sono subito ritrovate invischiate nei bassifondi della classifica del girone B. La Viterbese ha compiuto un passo avanti pareggiando su uno dei campi più difficili del girone, quello del Pescara, ma resta comunque ancora a secco di vittorie in questo avvio di campionato, penultima in classifica a quota 2 punti.

E’ 2 lunghezze avanti la Vis Pesaro, con la formazione marchigiana che aveva piazzato il primo acuto espugnando il campo del Teramo, ma successivamente è caduta in casa perdendo contro la Pistoiese e ritrovandosi così di nuovo a far fronte a problemi che riguardano anche una difesa che finora ha imbarcato acqua. Al 14 dicembre 2003, praticamente 18 anni fa, risale l’ultimo precedente a Viterbo tra le due squadre, con gli etruschi che si imposero di misura con il punteggio di 1-0.

DIRETTA VITERBESE VIS PESARO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Viterbese Vis Pesaro non sarà disponibile sui canali sul satellite o sul digitale terreste. Per assistere alla partita di Serie C resta valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato di terza serie in diretta streaming video: è possibile sottoscrivere un abbonamento, con formula mensile oppure per l’intera stagione.

PROBABILI FORMAZIONI VITERBESE VIS PESARO

Le probabili formazioni della diretta Viterbese Vis Pesaro, match che andrà in scena all’Enrico Rocchi di Viterbo. Per la Viterbese, Alessandro Dal Canto schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Bisogno; Van Der Velden, D’Ambrosio, Martinelli; Pavlev, Calcagni, Capanni, Foglia, Urso; Volpicelli, Murilo. Risponderà la Vis Pesaro allenato da Marco Banchini con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Farroni, Giraudo, Gavazzi, Piccinini; Saccani, Coppola, Astrologo, Rossi, Rubin; Cannavò, Gucci.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match all’Enrico Rocchi di Viterbo, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Viterbese con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.05, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo della Vis Pesaro, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.60.



