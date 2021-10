Diretta/ Vitesse Tottenham streaming video tv: crocevia importante (Conference)

DIRETTA VITESSE TOTTENHAM: INGLESI SUPER FAVORITI

Vitesse Tottenham, in diretta giovedì 21 ottobre 2021 alle ore 18.45 presso il GelreDome di Arnhem, sarà una sfida valevole per la terza giornata della fase a gironi della UEFA Conference League. Crocevia importante nel cammino delle due formazioni, 4 punti per il Tottenham e 3 punti per il Vitesse, che dopo la vittoria all’esordio contro il Mura si è fatto sorprendere in casa dai francesi del Rennes, che avevano bloccato gli Spurs all’esordio. Il Tottenham guida il girone a braccetto con i transalpini grazie alla successiva vittoria contro gli sloveni del Mura, che sembrano essere la squadra materasso del raggruppamento.

Dopo un periodo difficile a inizio stagione il Tottenham ha ripreso comunque un buon ritmo nel suo cammino, l’ultima vittoria per 2-3 sul campo del Newcastle ha permesso agli Spurs di risalire al quarto posto in classifica in Premier League, a braccetto con il Brighton. Anche il Vitesse ha infilato due vittorie consecutive nell’Eredivisie olandese, agganciando il Feyenoord al quinto posto in classifica e riguadagnando terreno dopo una partenza non brillantissima in campionato.

DIRETTA VITESSE TOTTENHAM STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA DI CONFERENCE LEAGUE

La diretta tv di Vitesse Tottenham è su Sky Sport: per questa stagione infatti la Conference League si divide tra la televisione satellitare e la piattaforma DAZN, nel primo caso bisognerà essere abbonati al pacchetto Calcio per accedere alle immagini mentre nel secondo, come sempre, la visione sarà garantita (ai clienti) in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrà essere sfruttata una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI VITESSE TOTTENHAM

Le probabili formazioni della diretta Vitesse Tottenham, match che andrà in scena al GelreDome di Arnhem. Per il Vitesse, Thomas Letsch schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Schubert; Rasmussen, Bazoer, Doekhi; Wittek, Trondstand, Gboho, Dasa; Darfalou, Frederiksen, Openda. Risponderà il Tottenham allenato da Nuno Espirito Santo con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Gollini; Emerson, Romero, Rodon, Davies; Lo Celso, Skipp, Winks; Lucas, Kane, Gil.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al GelreDome di Arnhem, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Vitesse con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.00, mentre l’eventuale successo del Tottenham, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.65.

