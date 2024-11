PROBABILI FORMAZIONI TOTTENHAM ROMA: LE SCELTE PER LONDRA!

Possiamo analizzare le probabili formazioni Tottenham Roma per avvicinarci alla partita valida per la quinta giornata nel girone di Europa League 2024-2025: alle ore 21:00 di giovedì 28 novembre 2024 va in scena quello che sarebbe potuto essere un big match anche per le prime posizioni della classifica, e che invece vede una Roma all’inseguimento di un posto nei playoff per il passo lento che ha avuto fin qui, fatto di una sola vittoria e di una rovinosa caduta contro l’Elfsborg. Appena 5 punti in quattro gare, ma la possibilità di playoff se non di ottavi immediati esiste: chiaramente, con Claudio Ranieri bisognerà per forza di cose invertire subito la tendenza.

Il Tottenham la Top 8 della classifica di Europa League se la sta giocando concretamente: arriva dalla prima sconfitta incassata sul campo del Galatasaray ma in generale sta facendo bene, in più attenzione perché gli Spurs nel fine settimana hanno vinto 4-0 all’Etihad contro il Manchester City, che sarà anche in crisi ma rimane uno squadrone. Sarà sicuramente interessante scoprire in che modo Ranieri e il suo collega Ange Postecogul schiereranno le loro squadre sul terreno di gioco, a tale proposito possiamo provare a ipotizzare le loro mosse andando a leggere insieme le probabili formazioni Tottenham Roma.

QUOTE E PRONOSTICO TOTTENHAM ROMA

Nel parlare delle quote a margine delle probabili formazioni Tottenham Roma possiamo notare come l’agenzia Snai abbia posto, secondo le giocate pervenute, un identico valore sui segni X e 2 che naturalmente rappresentano le opzioni del pareggio e della vittoria giallorossa: in entrambi i casi andreste a guadagnare 4,25 volte quanto messo sul piatto, il Tottenham è favorito stasera perché, secondo questo bookmaker, il segno 1 per il suo successo vi farebbe intascare una somma che corrisponde a 1,70 volte quella che sarà stata la vostra giocata.

PROBABILI FORMAZIONI TOTTENHAM ROMA

GLI 11 DI POSTECOGLU

Postecoglu deve fare i conti con le assenze nelle probabili formazioni Tottenham Roma, tra queste quella di Vicario che si è operato alla caviglia ma anche Cristian Romero, Van de Ven e Cristian Romero, inoltre forti dubbi sulla presenza di Werner. In porta avremo Forster, davanti a lui coppia centrale con Dragusin e uno tra Ben Davies e Hardy e due esterni bassi che saranno Spence, pronto a prendere il posto di Pedro Porro (ma occhio anche a Archie Gray) e Udogie che dovrebbe essere confermato a sinistra. In mezzo al campo le alternative rispetto al 4-0 dell’Etihad sono Olusesi e Bergvall: quest’ultimo potrebbe prendere il posto di Maddison, con la conferma di Bissouma e Pape Matarr Sarr.

Davanti è squalificato Lankshear e di Werner abbiamo detto: nel tridente offensivo del Tottenham prende dunque piede l’ipotesi di rivedere Solanke in qualità di prima punta, si prepara invece la staffetta tra Brennan Johnson, stavolta titolare, e Kulusevski che andrebbe in panchina e a sinistra giocherebbe Son Heung-Min, ma occhio anche alla possibilità che sia proprio il coreano a fare il centravanti lasciando così i due di cui sopra a occupare le corsie, certamente una possibilità più che concreta per gli Spurs.

LE MOSSE DI RANIERI

Claudio Ranieri nelle probabili formazioni Tottenham Roma dovrebbe schierare un modulo identico a quello visto contro il Napoli: un 4-4-1 -1 che può diventare 4-3-3 ma che in partenza ha Dybala, ancora non al top ma probabilmente recuperabile per iniziare titolare, alle spalle dell’unica punta Dovbyk. Per quanto riguarda le corsie laterali, a destra dovrebbe giocare Zeki Celik con Angeliño che si prenderà la mancina, dubbi in mezzo perché a fianco di Ndicka non è detto che non sia schierato Hummels, che avrebbe così finalmente la maglia da titolare e in più farebbe rifiatare Gianluca Mancini, in porta chiaramente andrà Svilar.

Capitolo centrocampo: possibile che Ranieri mandi a destra El Shaarawy così da sgravare Pisilli dei compiti da esterno, ma il giovane del vivaio potrebbe finire in panchina perché Cristante e Manu Koné sembrano essere favoriti per iniziare la partita di Londra, detto che naturalmente bisognerà vedere se poi sarà effettivamente così. Dell’attacco abbiamo detto e le alternative da questo punto di vista non sono molte, a sinistra invece agirà Zalewski che era stato messo fuori rosa e poi reintegrato, non ha ancora fornito le risposte giuste ma Ranieri potrebbe provare a rilanciarlo anche sul piano del rendimento.

PROBABILI FORMAZIONI TOTTENHAM ROMA: IL TABELLINO

TOTTENHAM (4-3-3): Forster; Spence, Dragusin, B. Davies, Udogie; Bissouma, P. Sarr, Bergvall; Kulusevski, Son Heung-Min, B. Johnson. Allenatore: Ange Postecoglu

ROMA (4-4-1-1): Svilar; Celik, Ndicka, Hummels, Angeliño; El Shaarawy, M. Kone, Cristante, Zalewski; Dybala; Dovbyk. Allenatore: Claudio Ranieri