DIRETTA VUELTA 2019/ Streaming video e tv 13^ tappa: la gioia di Philippe Gilbert

In attesa della diretta della tredicesima tappa della Vuelta 2019, che ci proporrà l’importante arrivo in salita di Los Muchacos, è comunque doveroso rendere omaggio ancora al vincitore di ieri, perché è una firma di prestigio assoluto quella di Philippe Gilbert. Il belga della Deceuninck-Quick Step quest’anno ha vinto anche la Parigi-Roubaix, che si è aggiunta così a un palmares fra i migliori di tutti i tempi per quanto riguarda le classiche di un giorno. Gilbert ha anche una ottima tradizione alla Vuelta, dove con la vittoria di ieri a Bilbao è salito a quota sei successi in carriera, anche se il precedente risaliva al 2013. Philippe però è come il buon vino e invecchiando resta sempre ai vertici del ciclismo mondiale, come ha dimostrato anche con la magnifica azione di ieri: “L’atmosfera nella parte finale mi ha ricordato le Grandi Classiche. È stata una grande motivazione. I Paesi Baschi sono come le Fiandre – paragone che detto da un belga è il massimo dei complimenti –. Ho dovuto lavorare sodo. Avevo un piano per vincere, ma era difficile. Devo ringraziare Tim Declercq per il lavoro che ha fatto per farmi vincere. È una vittoria molto speciale per me”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA VUELTA 2019 (13^ TAPPA)

Per seguire la Vuelta 2019 in diretta tv, il punto di riferimento sarà Eurosport: la corsa spagnola sarà infatti visibile sul canale tematico che è disponibile anche sulle piattaforme di Sky e DAZN. I collegamenti per la tredicesima tappa Bilbao-Los Machucos avranno inizio già alle ore 15.00 sul canale tematico per seguire tutte le fasi decisive di questa nuova frazione. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, per gli abbonati tramite Eurosport Player oppure anche Sky Go. Informazioni importanti sulla corsa spagnola saranno disponibili anche sui social network: su Facebook la pagina ufficiale è Vuelta a España, mentre l’account ufficiale Twitter è @lavuelta, particolarmente preziosi per chi non potrà seguire la corsa su Eurosport.

PRESENTAZIONE 13^ TAPPA VUELTA 2019

La diretta Vuelta 2019 ci propone la tredicesima tappa Bilbao-Los Machucos di 166,4 km. Oggi venerdì 6 settembre sarà una giornata molto importante per questa Vuelta 2019: ci attende infatti una successione impressionante di salite, ben sette Gran Premi della Montagna, anche se tutti di seconda o di terza categoria ad eccezione dell’ultimo, il durissimo arrivo in salita di Los Machucos, Gpm di Categoria Especial – il massimo previsto alla Vuelta – con le sue brutali pendenze che arrivano a più riprese anche al 25%. Per la prima volta questa salita della Cantabria fu affrontata due anni fa e il paragone che venne spontaneo a molti fu quello con le rampe di un garage: metafora efficace, ma con l’ulteriore difficoltà costituita naturalmente dal fatto che si tratterà di una rampa di qualche chilometro. Ci attendono emozioni forti dunque da questa nuova frazione di montagna della Vuelta 2019: due anni fa da queste parti andò in crisi persino un certo Chris Froome, nessuno dunque potrà dirsi al sicuro.

VUELTA 2019, 13^ TAPPA BILBAO-LOS MACHUCOS: IL PERCORSO

In attesa della diretta Vuelta 2019, naturalmente è doveroso esaminare nel dettaglio il percorso della tredicesima tappa Bilbao-Los Machucos, che prevederà un duro arrivo in salita ma già in precedenza ci offrirà una impressionante serie di salite quasi senza pausa. La partenza sarà da Bilbao alle ore 12.58: dopo una ventina di chilometri tranquilli, si comincerà già a soffrire, come è d’altronde normale che sia in un giorno che vedrà la Vuelta affrontare ben sette Gran Premi della Montagna. Il primo sarà l’Alto de la Escrita di terza categoria al km 39,4; avremo poi l’Alto de Ubal, anch’esso di terza categoria, con scollinamento al km 56,6; con il Collado de Ason (km 86) ecco invece un Gpm di seconda categoria, soprattutto per la sua lunghezza di 13 km, anche se con pendenze agevoli; seconda categoria anche per il Puerto de Alisas (km 106), mentre saranno di terza categoria le ascese del Puerto de Fuente la Varas (km 137,3) e del Puerto de la Cruz Usano (km 147,2). Nessuna di queste sei salite sarà particolarmente difficile, ma naturalmente una simile sfilza di saliscendi contribuirà a rendere più dure le gambe in vista del gran finale. Superato lo sprint intermedio di Arredondo (km 154,6), comincerà la salita finale verso l’arrivo di Los Machucos. I numeri ci parlano di un’ascesa di 6,8 km al 9,2% di pendenza media, in realtà si tratterà di una salita “spagnola” nel senso di quelle particolarmente amate alla Vuelta per le pendenze al limite dell’impossibile. La salita sarà infatti decisamente irregolare, con tratti di falsopiano o addirittura discesa (ad esempio la vera ascesa di fatto finirà a 1 km dall’arrivo) ma anche rampe micidiali, la più dura delle quali toccherà addirittura un mostruoso 26% di pendenza massima – e poco più avanti ce ne sarà un’altra al 25%. Pendenze forse pure eccessive, sulle quali fare la differenza è difficile perché lo sforzo è sovrumano per chiunque, ma naturalmente chi si pianta può pagarla cara quando la strada si addolcisce.



