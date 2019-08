Diretta Vuelta 2019/ Streaming video e tv: percorso, vincitore, orario 2^ tappa

La Vuelta 2019 in diretta prosegue oggi con la seconda tappa: l’appuntamento è con la Benidorm-Calpe di 199,6 km, prima frazione in linea dopo la cronosquadre d’apertura disputata ieri a Torrevieja. Siamo sempre sulle strade della provincia di Alicante (Comunità Valenciana), che ha un ruolo centrale in questi primi giorni del Giro di Spagna numero 74. La diretta Vuelta 2019 ci proporrà oggi una giornata che possiamo definire un classico alla Vuelta: tanti saliscendi, pochissima pianura, una giornata dunque aperta a tanti possibili esiti e magari anche a qualche imboscata che potrebbe movimentare la giornata anche ai big che puntano alla classifica di questa Vuelta. Il punto chiave potrebbe essere un Gran Premio della Montagna di seconda categoria a 25 km dall’arrivo di Calpe: aggiungeteci le incognite legate al vento, presenza costante in questa regione, ed ecco che tenere unita la corsa si annuncia molto complicato. Insomma, non dovrebbe essere giornata da velocisti, tra i quali non avremo il nostro Elia Viviani, che l’anno scorso vinse tre tappe. Assente pure Matteo Trentin che ne vinse ben quattro nel 2017, in ottica italiana dovremo cercare nuovi protagonisti.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA VUELTA 2019 (2^ TAPPA)

Per seguire la Vuelta 2019 in diretta tv, il punto di riferimento sarà Eurosport: la corsa spagnola sarà infatti visibile sul canale tematico che è disponibile anche sulla piattaforma di Sky. I collegamenti per la seconda tappa Benidorm-Calpe avranno inizio già alle ore 15.00 sul canale tematico per seguire tutte le fasi salienti di questa prima frazione in linea. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, per gli abbonati tramite Eurosport Player oppure anche Sky Go. Informazioni importanti sulla corsa spagnola saranno disponibili anche sui social network: su Facebook la pagina ufficiale è Vuelta a España, mentre l’account ufficiale Twitter è @lavuelta, particolarmente preziosi per chi non potrà seguire la corsa su Eurosport.

VUELTA 2019, 2^ TAPPA BENIDORM-CALPE: IL PERCORSO

In attesa della diretta Vuelta 2019, presentiamo in maggiore dettaglio il percorso della seconda tappa Benidorm-Calpe, che abbiamo già tratteggiato a grandi linee. La partenza avrà luogo da Benidorm alle ore 12.20 e quasi subito si comincerà a salire. Il Primo Gran Premio della Montagna dell’intera Vuelta 2019 sarà il Puerto de Confrides (km 37,1), un’ascesa di ben 20,4 km sia pure con pendenza media del 3,6%. Ascesa dunque facile ma decisamente lunga, buon indicatore della difficoltà di una tappa che come abbiamo detto non sarà semplice. Al termine della discesa infatti si tornerà subito a salire verso il Puerto de Benilloba, un Gpm di terza categoria che sarà collocato al km 54,2, al termine di un’ascesa di 6,4 km al 4,2% medio. A seguire sarà una successione continua di saliscendi, anche se si tornerà poi verso il mare per un primo passaggio a Calpe. Ci sarà però ancora da faticare, perché dopo lo sprint intermedio di Moraira (km 168,4) si affronterà la salita dell’Alto Puig Llorenca, ascesa di soli 3 km ma con pendenza media del 9,5%, tanto che sarà classificato come Gpm di seconda categoria (km 174,8). Dopo la discesa ci saranno altri saliscendi, possiamo dire che solamente gli ultimi 2 km verso l’arrivo di Calpe saranno completamente pianeggianti. Come da tradizione, la Vuelta 2019 inizierà subito all’insegna dei possibili trabocchetti…



© RIPRODUZIONE RISERVATA