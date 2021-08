Diretta Vuelta 2021/ Streaming video tv: 5^ tappa ancora per i velocisti!

DIRETTA VUELTA 2021: OGGI NESSUNO SCOSSONE IN CLASSIFICA!

Con oggi, mercoledì 18 agosto 2021, si accenderanno i riflettori sulla diretta della Vuelta 2021: al via la quinta frazione dell’iconica corsa a tappe spagnola, da Taracón a Alabacete, lunga 184.4 km e praticamente completamente piatta. Sulla carta dunque si annuncia ancora una tappa molto tranquilla per la Vuelta 2021: anzi possiamo dire che si tratta di una frazione sostanzialmente di “trasferimento”, dove non ci attendiamo grandi scossoni nella classifica della maglia rossa del leader (dove pure troviamo ancora l’estone Taraamae, pure al termine della frazione di ieri, dove è anche caduto) e neppure un gran sforzo da parte dei big della corsa iberica.

Qualche outsider in cerca di gloria, e o anche la vittoria di qualcuno andato in fuga al via, o dei velocisti presenti al via: questo l’epilogo che ci attendiamo per la quinta tappa della Vuelta 2021, in diretta oggi. Ma chissà che cosa ci dirà la strada!

DIRETTA VUELTA 2021 IN STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE LA 5^ TAPPA

Per seguire la diretta tv della Vuelta 2021, il punto di riferimento sarà Eurosport: la corsa spagnola sarà infatti visibile sul canale tematico che è disponibile anche sulle piattaforme di Sky e DAZN per i rispettivi abbonati, mentre non sarà visibile purtroppo in chiaro.

Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, per gli abbonati tramite Eurosport Player oppure anche DAZN. Informazioni importanti sulla corsa spagnola saranno disponibili anche sul sito Internet e sui social network: su Facebook la pagina ufficiale è Vuelta a España, mentre l’account ufficiale Twitter è @lavuelta, particolarmente preziosi per chi non potrà seguire la corsa su Eurosport.

DIRETTA VUELTA 2021: IL PERCORSO DELLA 5^ TAPPA

Pur impazienti di dare la parola alla diretta della Vuelta 2021 per la quinta tappa, ci preme segnalare a tutti gli appassionati che oggi il via da Taracón è previsto per le ore 13.00 (ma vi saranno alcuni chilometri neutralizzati) e che l’arrivo del possibile vincitore ad Albacete è atteso verso le ore 17.30. Parlando invece ora del percorso per questa quinta frazione, come abbiamo accennato prima, è completamente piatto e dunque saranno ancora i velocisti i protagonisti oggi (fatto non così frequente nella storia della Vuelta).

Dalla partenza di Taracón al traguardo finale non troviamo alcun rilievo altimetricamente interessante e unico punto significativo del percorso sarà il traguardo sprint messo al 131.5 km a La Roda: da segnalare che il percorso si aggirerà su 800 e 600 m slm. A muovere la corsa di oggi poi il costante pericolo del vento: la regione attraversata è molto aperta e volate improvvise potrebbero dare parecchio fastidio ed aprire ventagli inattesi.



