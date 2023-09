Diretta Vuelta 2023, classifica/ Streaming video tv 19^ tappa: in strada, si parte! (oggi 15 settembre)

DIRETTA VUELTA 2023: SI COMINCIA

Tutto è pronto per la diretta Vuelta 2023 della diciannovesima tappa La Bañeza-Íscar, possiamo però dedicare qualche minuto al tradizionale confronto con la medesima frazione nella scorsa edizione del Giro di Spagna. Eravamo il 9 settembre 2022 a Talavera de la Reina, località che ospitava sia la partenza sia l’arrivo di una frazione mossa anche se molto breve, misurando appena 132,7 km. Alla fine l’altimetria esaltò un velocista capace però di reggere anche a qualche difficoltà, identikit perfetto per il danese Mads Pedersen della Trek-Segafredo, che vinse con il tempo di 3h19’11” davanti al britannico Fred Wright e al belga Gianni Vermeersch.

Non cambiò nulla invece nella classifica generale, che vedeva Remco Evenepoel in maglia rossa con 2’07” di vantaggio su Enric Mas e 5’14” su Juan Ayuso. Oggi dovrebbe essere ancora più difficile registrare dei distacchi fra i big, ma naturalmente sarà la strada ad emettere tutti i suoi verdetti: parola quindi ai protagonisti per la diretta della diciannovesima tappa della Vuelta 2023! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA VUELTA 2023 IN STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE LA 19^ TAPPA

Per seguire la diretta tv della Vuelta 2023, il punto di riferimento sarà Eurosport: la corsa spagnola sarà infatti visibile sul canale tematico che è disponibile anche sulle piattaforme di Sky e DAZN per i rispettivi abbonati, mentre non sarà visibile purtroppo in chiaro. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video della Vuelta 2023, sempre però per gli abbonati tramite i servizi delle già citate piattaforme. Informazioni importanti sulla corsa spagnola saranno disponibili anche sul sito Internet e sui social network: su Facebook la pagina Vuelta a España, oppure l’account Twitter @lavuelta, particolarmente preziosi per chi non potrà seguire la corsa su Eurosport.

FOCUS SUI VELOCISTI

Mentre aspettiamo la diretta Vuelta 2023 per la diciannovesima tappa, possiamo fare il punto su quanto è successo nelle precedenti frazioni dedicate ai velocisti in questo Giro di Spagna, dal momento che oggi (salvo colpi di scena) dovrebbe essere una giornata perfetta per loro. Fu un arrivo sostanzialmente in volata ma determinato da circostanze molto particolari quello a Barcellona nella seconda tappa, con vittoria del danese Andreas Kron davanti a Kaden Groves e ai nostri Andrea Vendrame e Andrea Bagioli.

L’australiano si sarebbe poi preso il palcoscenico nella quarta e quinta tappa, due arrivi in volata più “classici” con Groves vincitore su Juan Sebastian Molano a Tarragona e su uno straordinario Filippo Ganna a Burriana. Nella settima tappa ad Oliva ci fu invece un epilogo a sorpresa con il successo del francese Geoffrey Soupe davanti a Orluis Aular ed Edward Theuns. In seguito le occasioni per i velocisti sono diventate molto più rare, di fatto possiamo limitarci a citare il successo a Saragozza del colombiano Juan Sebastian Molano, che in quel caso riuscì a precedere Kaden Groves e Boy Van Poppel. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

TAPPA PER UNO SPRINT

Giornata molto tranquilla (sulla carta) oggi, venerdì 15 settembre, per quanto riguarda la diretta Vuelta 2023. Infatti la diciannovesima tappa La Bañeza-Íscar di 177,1 km sarà completamente pianeggiante, l’unica curiosità dovrebbe essere per capire se, al terzultimo giorno del Giro di Spagna, le squadre dei velocisti saranno capaci di tenere compatta la corsa per arrivare a uno sprint di gruppo a ranghi compatti – che su un percorso di questo genere è l’epilogo più scontato – oppure se ci sarà gloria a sorpresa per una coraggiosa fuga da lontano.

Arriviamo da giorni molto faticosi e anche molto significativi per la classifica generale della Vuelta 2023, con il leggendario arrivo sull’Angliru mercoledì seguito da un’altra difficilissima frazione ieri, con l’arrivo in questo caso a La Cruz de Linares che ha lasciato in maglia rossa Sepp Kuss. Gli ultimi colpi di scena per quanto riguarda i big potrebbero arrivare domani, oggi invece francamente per loro l’unico obiettivo dovrebbe essere quello di evitare ogni possibile insidia. Tutto questo considerato, adesso possiamo passare a scoprire tutte le notizie utili per seguire nel migliore dei modi la diretta Vuelta 2023 nella diciannovesima tappa La Bañeza-Íscar.

DIRETTA VUELTA 2023: IL PERCORSO DELLA 19^ TAPPA

Per presentare al meglio la diretta Vuelta 2023 della diciannovesima tappa, andiamo naturalmente adesso come al solito a presentare in maggiore dettaglio il percorso della diciannovesima tappa La Bañeza-Íscar di 177,1 km, che dopo giorni ricchi di emozioni e salite ci riserverà a dire il vero ben pochi spunti significativi. Innanzitutto annotiamo che la partenza è fissata per le ore 13.29, naturalmente da La Bañeza: il chilometraggio è discreto, ma con un’altimetria piatta evidentemente non ci sarà bisogno di partire troppo presto oggi…

La diretta Vuelta 2023 oggi dunque vivrà una giornata che non dovrebbe riservarci alcun genere di colpo di scena, a meno che ci metta lo zampino il vento. Non ci sarà in programma alcun Gran Premio della Montagna, il percorso sarà quasi perfettamente pianeggiante e l’unico punto significativo sarà dunque lo sprint intermedio con abbuoni a Mojados dopo ben 157,8 km, quindi già molto vicini all’arrivo di Íscar, dove ragionevolmente ci attendiamo una volata di gruppo a ranghi compatti.

CLASSIFICA VUELTA 2023: LA TOP 10

1. Sepp Kuss (Usa) in 65h31’27”

2. Jonas Vingegaard (Dan) +0’17”

3. Primoz Roglic (Slo) +1’08”

4. Juan Ayuso (Spa) +4’00”

5. Mikel Landa (Spa) +4’19”

6. Enric Mas (Spa) +4’30”

7. Cian Uijtdebroeks (Bel) +7’37”

8. Aleksandr Vlasov (Rus) +8’35”

9. Joao Almeida (Por) +10’20”

10. Santiago Buitrago (Col) +12’20”











