Diretta Vuelta 2023, classifica/ Streaming video tv 20^ tappa: in strada, si parte! (oggi 16 settembre)

DIRETTA VUELTA 2023: SI COMINCIA

Ci siamo, sta per cominciare la ventesima tappa Manzanares El Real-Guadarrama e siamo davvero curiosi di capire se la diretta Vuelta 2023 potrà ancora riservarci emozioni in questa penultima frazione certamente molto impegnativa, ma che non può essere considerata come un vero e proprio tappone di alta montagna. Un anno fa al penultimo giorno era in programma una frazione con più salite “vere”, ma che registrò in verità un sostanziale equilibrio fra i big.

DIRETTA VUELTA 2023, CLASSIFICA/ Alberto Dainese vince la 19^ tappa! Kuss sempre leader (oggi 15 settembre)

La vittoria di giornata in 4h41’34” andò a Richard Carapaz, che recitava il ruolo che in questa edizione della Vuelta è stato di Remco Evenepoel, il quale invece blindò definitivamente il suo trionfo del giorno successivo a Madrid arrivando sesto a 15” dal vincitore e con appena 2” di ritardo da Enric Mas e Juan Ayuso, i cui ultimi tentativi finirono quindi con un nulla di fatto. Oggi invece ci attende una sfilza di salitelle, ma bisognerà inventarsi qualcosa per fare la differenza, con in più la variabile del dominio della Jumbo-Visma: la parola quindi passa alla strada per seguire la diretta della ventesima tappa della Vuelta 2023! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta Vuelta 2023, classifica/ Evenepoel vince la 18^ tappa, Kuss sempre maglia rossa! (oggi 14 settembre)

DIRETTA VUELTA 2023 IN STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE LA 20^ TAPPA

Per seguire la diretta tv della Vuelta 2023, il punto di riferimento sarà Eurosport: la corsa spagnola sarà infatti visibile sul canale tematico che è disponibile anche sulle piattaforme di Sky e DAZN per i rispettivi abbonati, mentre non sarà visibile purtroppo in chiaro. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video della Vuelta 2023, sempre però per gli abbonati tramite i servizi delle già citate piattaforme. Informazioni importanti sulla corsa spagnola saranno disponibili anche sul sito Internet e sui social network: su Facebook la pagina Vuelta a España, oppure l’account Twitter @lavuelta, particolarmente preziosi per chi non potrà seguire la corsa su Eurosport.

DIRETTA VUELTA 2023, CLASSIFICA/ Roglic vince la 17^ tappa, Kuss resiste in rosso sull'Angliru (13 settembre)

IL PRECEDENTE

Mentre aspettiamo che entri nel vivo la diretta Vuelta 2023 per l’odierna ventesima tappa, ci torna naturalmente alla memoria il 2015, quando si arrivò al penultimo giorno del Giro di Spagna con Tom Dumoulin in maglia rossa con soli 6” di vantaggio sul nostro Fabio Aru. Certo, i due non erano compagni di squadra e questo è un dettaglio molto importante, inoltre al sabato della terza settimana della Vuelta era collocato un vero tappone di alta montagna con quattro GPM di prima categoria, sia pure sempre nella stessa zona di oggi – la partenza infatti era da San Lorenzo de El Escorial per arrivare a Cercedilla.

La vittoria andò Ruben Plaza, il migliore tra i fuggitivi da lontano, ma soprattutto uno splendido lavoro di squadra della Astana fu completato alla perfezione da Aru, che riuscì a mandare in crisi Dumoulin per andare a vincere la Vuelta. La classifica al termine della penultima tappa vide infatti il sardo leader con 1’17” su Joaquim Rodriguez e 1’29” su Rafal Majka, mentre l’olandese chiuse addirittura solamente al sesto posto nella classifica finale, pure dietro a Nairo Quintana ed Esteban Chaves. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LE ULTIME SALITE

Giornata da non perdere oggi, sabato 16 settembre, per la diretta Vuelta 2023 con la ventesima tappa Manzanares El Real-Guadarrama di 207,8 km, che innanzitutto sarà la più lunga dell’intero Giro di Spagna e inoltre sarà caratterizzata dalla bellezza di dieci Gran Premi della Montagna, anche se tutti incredibilmente di terza categoria. Insomma, ci attenderà una successione praticamente infinita di saliscendi, anche se in assenza di vere e proprie montagne: un giorno più da imboscate che da attacchi “a viso aperto”, ma naturalmente è l’ultimo giorno nel quale la classifica generale della Vuelta 2023 potrebbe cambiare, quindi dovremo stare attenti a ogni dettaglio.

Viene da pensare che oggi avrebbe potuto essere una giornata più divertente se la battaglia fosse ancora aperta fra più squadre, invece la Jumbo-Visma ha dominato in lungo e in largo, come ha dimostrato anche nei due tapponi in assoluto più attesi, quello di otto giorni fa sul Tourmalet e poi quello di mercoledì sull’Angliru, per cui sembra più difficile immaginare imboscate su GPM di terza categoria fra compagni di squadra. In ogni caso, potrebbe essere una frazione molto divertente, anche qualora ci fosse in palio “solo” il successo di tappa: tutto questo considerato, adesso possiamo passare a scoprire tutte le notizie utili per seguire nel migliore dei modi la diretta Vuelta 2023 nella ventesima tappa Manzanares El Real-Guadarrama.

DIRETTA VUELTA 2023: IL PERCORSO DELLA 20^ TAPPA

Per presentare al meglio la diretta Vuelta 2023 della ventesima tappa, andiamo naturalmente adesso come al solito a presentare in maggiore dettaglio il percorso della ventesima tappa Manzanares El Real-Guadarrama di 207,8 km, che promette di offrirci diversi spunti significativi. Innanzitutto annotiamo che la partenza è fissata per le ore 12.02, naturalmente da Manzanares El Real: si partirà prima del solito, d’altronde il chilometraggio ci dice che questa sarà la tappa più lunga del Giro di Spagna 2023. Lunga e anche impegnativa, perché di pianura ce ne sarà davvero pochissima in questo vortice di GPM, sia pure di terza categoria, con il primo collocato già subito dopo la partenza, per chi volesse accendere la miccia fin da subito.

Sarà una sorta di circuito, per cui nella parte centrale della diretta Vuelta 2023 si ripeterà per due volte il tris di ascese di Escondida, Santa Maria de la Alameda e Robledondo, mentre nel finale si affronterà la salita di La Cruz Verde (già affrontata ad inizio tappa) ed infine quella di San Lorenzo de El Escorial, che al km 195,6 sarà anche valida per gli abbuoni e sarà l’ultima ascesa fra i dieci GPM. Insomma, un saliscendi praticamente infinito, però mai eccessivamente difficile: infine, discesa e qualche chilometro sostanzialmente pianeggiante verso l’arrivo di Guadarrama. Che cosa potrà succedere?

CLASSIFICA VUELTA 2023: LA TOP 10

1. Sepp Kuss (Usa) in 69h13’36”

2. Jonas Vingegaard (Dan) +0’17”

3. Primoz Roglic (Slo) +1’08”

4. Juan Ayuso (Spa) +4’00”

5. Mikel Landa (Spa) +4’19”

6. Enric Mas (Spa) +4’30”

7. Cian Uijtdebroeks (Bel) +7’37”

8. Aleksandr Vlasov (Rus) +8’35”

9. Joao Almeida (Por) +10’20”

10. Santiago Buitrago (Col) +12’20”











© RIPRODUZIONE RISERVATA