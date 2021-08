Diretta Vuelta 2021/ Streaming video tv: oggi 4^ tappa per velocisti

DIRETTA VUELTA 2021: OGGI TAPPA BREVE E VELOCE!

La diretta della Vuelta 2021 dovrebbe proporci oggi, martedì 17 agosto, una giornata per velocisti nella quarta tappa El Burgo de Osma-Molina de Aragón di 163,9 km, che sarà piuttosto breve e per di più priva di Gran Premi della Montagna, di conseguenza l’epilogo più prevedibile dovrebbe essere quello di uno sprint di gruppo a ranghi compatti, anche se nel ciclismo non si deve mai dare nulla per scontato. Già domenica la Vuelta 2021 aveva offerto una tappa quasi completamente pianeggiante, oggi si fa il bis e questa notizia non è mai scontata, dal momento che tradizionalmente alla Vuelta le tappe per velocisti sono poche e spesso pure quelle non sono in realtà così agevoli.

L’edizione 2021 però, almeno nella sua primissima parte, strizza decisamente l’occhio ai velocisti: vero che ieri c’è già stato un duro arrivo in salita, ma oggi si torna in pianura e domani sarà lo stesso, per un totale di tre tappe nelle prime cinque senza alcun GPM. Occasioni quindi da capitalizzare nel migliore dei modi per i velocisti che prendono parte a questo Giro di Spagna: oggi la diretta Vuelta 2021, salvo colpi di scena, dovrebbe vederli di nuovo grandi protagonisti. Sarà lo sprint l’epilogo a Molina de Aragón?

DIRETTA VUELTA 2021 IN STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE LA 4^ TAPPA

Per seguire la diretta tv della Vuelta 2021, il punto di riferimento sarà Eurosport: la corsa spagnola sarà infatti visibile sul canale tematico che è disponibile anche sulle piattaforme di Sky e DAZN per i rispettivi abbonati, mentre non sarà visibile purtroppo in chiaro. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, per gli abbonati tramite Eurosport Player oppure anche DAZN. Informazioni importanti sulla corsa spagnola saranno disponibili anche sul sito Internet e sui social network: su Facebook la pagina ufficiale è Vuelta a España, mentre l’account ufficiale Twitter è @lavuelta, particolarmente preziosi per chi non potrà seguire la corsa su Eurosport.

DIRETTA VUELTA 2021: PERCORSO 4^ TAPPA

Frazione per velocisti, la diretta Vuelta 2021 sulla carta non dovrebbe riservarci particolari colpi di scena nella quarta tappa El Burgo de Osma-Molina de Aragón di 163,9 km, tuttavia adesso è giusto andare a presentare più nel dettaglio le caratteristiche del percorso che attende oggi pomeriggio la carovana del Giro di Spagna. La partenza avrà luogo da El Burgo de Osma alle ore 13.47, in considerazione del fatto che il tracciato sarà piuttosto breve e per niente impegnativo, almeno per dei ciclisti professionisti. A volere essere pignoli, di pianura vera e propria ce ne sarà poca: la quarta tappa della Vuelta 2021 sarà caratterizzata da lievi saliscendi, tra l’altro su un altopiano sempre attorno ai 1000 metri d’altitudine, però in 163,9 km non ci sarà nemmeno un GPM di terza categoria. Di conseguenza, annotiamo lo sprint intermedio che sarà collocato oggi in località Alcolea del Pinar al km 101, poi ci si avvicinerà all’arrivo di Molina de Aragón, dove ci attendiamo una volata di gruppo anche se l’ultimo chilometro sarà tutto in leggera salita, una variabile che potrebbe avere un peso determinante in questo sprint.



