Diretta Vuelta 2021/ Streaming video tv: orario e vincitore 21^ tappa (5 settembre)

DIRETTA VUELTA 2021: 21^ TAPPA, SI CHIUDE CON LA CRONOMETRO!

La Vuelta 2021 si conclude domenica 5 settembre: la 21^ tappa della corsa spagnola è la Padron-Santiago de Compostela, punto d’arrivo uno dei santuari mariani più famosi al mondo. Si parte alle ore 16:29 e sarà una cronometro: un percorso di 33,8 chilometri che potrebbe aggiungere pepe alla competizione, anche se ormai possiamo dire che Primoz Roglic abbia in tasca un’altra vittoria alla Vuelta e non dovrebbe farsi trovare impreparato. Questo lo vedremo studiando poi l’altimetria della 21^ tappa.

Intanto possiamo dire che per la diretta della Vuelta 2021 gli organizzatori, in tema di 21^ e ultima tappa, hanno scelto non la tradizionale passerella ma, come già succede negli altri grandi giri, una corsa contro il tempo. Lo scopo è chiaro: evitare che il giorno conclusivo sia un semplice passaggio da un punto A a un punto B ma invece possa rappresenta qualcosa di emozionante, al netto della classifica finale le cronometro sono sempre entusiasmanti. Vedremo allora quello che succederà tra poco nella diretta della 21^ tappa della Vuelta 2021, non vediamo l’ora di scoprire chi vincerà la cronometro e chi indosserà definitivamente la maglia rossa.

DIRETTA VUELTA 2021 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA 21^ TAPPA

Per seguire la diretta tv della Vuelta 2021, il punto di riferimento sarà Eurosport: la corsa spagnola sarà infatti visibile sul canale tematico che è disponibile anche sulle piattaforme di Sky e DAZN per i rispettivi abbonati, mentre non sarà visibile purtroppo in chiaro. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, per gli abbonati tramite Eurosport Player oppure anche DAZN. Informazioni importanti sulla corsa spagnola saranno disponibili anche sul sito Internet e sui social network: su Facebook la pagina ufficiale è Vuelta a España, mentre l’account ufficiale Twitter è @lavuelta, particolarmente preziosi per chi non potrà seguire la corsa su Eurosport.

DIRETTA VUELTA 2021: IL PERCORSO DELLA 21^ TAPPA

Andiamo dunque alla scoperta della 21^ tappa della Vuelta 2021: si parte da Padron e si arriva a Santiago de Compostela, naturalmente il via sarà scaglionato e ciascun ciclista avrà il suo personale start, come sempre iniziando dall’ultimo in classifica e arrivando sino a chi indossa la maglia rossa. Dicevamo che Primoz Roglic, attuale leader della Vuelta 2021, ha in mano la vittoria perché il percorso non offre grandi spunti.

Chiaramente quando parliamo di una cronometro le insidie possono sempre essere dietro l’angolo, ma intanto possiamo notare che la strada prosegue in pianura praticamente per i primi 10 chilometri, una leggera salita costante che però non arriva a superare i 400 metri di altitudine (e nemmeno li raggiunge). I punti intermedi sono posti a Carrais, dopo 7 chilometri, poi ancora a Bertamirans (23) e Roxos (26,5) prima dell’ingresso vero e proprio a Santiago de Compostela; particolari punti pericolosi o di svolta non dovrebbero essercene, tra poco comunque lasceremo che sia il percorso a dirci come andrà.

