DIRETTA VUELTA 2024, CLASSIFICA: SENZA RESPIRO!

Con la diretta Vuelta 2024 siamo ormai arrivati alla resa dei conti: è sempre più vicino l’arrivo a Madrid, giovedì 5 settembre la 18^ tappa sarà la Victoria Gasteiz-Maetzu Parque Natural de Izki, un percorso di 179,5 chilometri che magari sarà meno duro di altri, ma comunque presenterà una strada in salita per una terza settimana che, lo abbiamo detto più volte presentando questa corsa a tappe, è davvero terribile e si concluderà con la cronometro nella capitale. Ci aspettiamo dunque molto dalla diretta Vuelta 2024, perché nei giorni scorsi lo spettacolo non è mai mancato e purtroppo anche qualche colpo di scena in negativo, come il ritiro di Wout Van Aert.

Intanto alla diretta Vuelta 2024 di oggi arriviamo dalla tappa del mercoledì, dove una fuga di quattro corridori è durata a lungo ed è transitata con buon margine sui due GPM; sul tratto pianeggiante però il gruppo si è rifatto sotto e alla fine si è arrivati alla volata, con il terzo successo di tappa per Kaden Groves (che da Van Aert ha ereditato la maglia verde) e Ben O’Connor che ancora per un giorno ha potuto conservare la sua maglia rossa, anche se il margine su Primoz Roglic è di appena 5 secondi e dopo le ultime montagne ci sarà anche la cronometro conclusiva.

DIRETTA VUELTA 2024 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA 18^ TAPPA

Per seguire la diretta tv della Vuelta 2024 avrete bisogno di un abbonamento alla televisione satellitare: come tutte le altre infatti, anche la 18^ tappa sarà trasmessa sui canali di Eurosport che trovate ai numeri 210 e 211 del decoder, in assenza di un televisore sarà comunque possibile assistere alle immagini del giorno in diretta streaming video grazie alle due piattaforme che si occupano di mandare in onda la diretta Vuelta 2024 in mobilità, nello specifico stiamo parlando di DAZN e Discovery Plus.

DIRETTA VUELTA 2024: IL PERCORSO DELLA 18^ TAPPA

Eccoci allora alla diretta Vuelta 2024: la 18^ tappa comincia alle ore 13:05 e come quella di ieri è segnalata come di media montagna: nei primi 50 chilometri si transita da Salinas de Añana e Rivabellosa con un tragitto tutto sommato pianeggiante, anche se nelle primissime battute si sale leggermente, poi al chilometro 70 o poco prima inizia una salita che conduce al primo GPM di giornata, di seconda categoria, sull’Alto de Rivas de Tereso dove si sfiorano i 1000 metri di altitudine. Superato quel punto, la diretta Vuelta 2024 ci fa scendere sino ad Elciego, da qui inizia la parte più dura della 18^ tappa.

Il Puerto Herrera infatti è un GPM di prima categoria ed è su questa asperità che si potrebbero decidere tante cose, poi bisognerà anche valutare – per la vittoria di tappa – se la fuga come in altri giorni avrà preso un margine considerevole e non più rintuzzabile. Superato il traguardo volante di Villafria mancheranno 22 chilometri al traguardo di Maetzu Parque Natural de Izki, ma anche qui non ci si potrà rilassare perché la strada presenterà qualche difficoltà; a noi non resta allora che metterci comodi e scoprire cosa succederà oggi nella diretta Vuelta 2024, tra poco ci siamo davvero.

CLASSIFICA VUELTA 2024

1. Ben O’Connor (AUS) 68h41’14’’

2. Primoz Roglic (SVN) +0’05’’

3. Enric Mas (ESP) + 1’25’’

4. Richard Carapaz (ECU) + 1’46’’

5. Mikel Landa (ESP) + 2’18’’