Diretta/ Vuelta streaming video tv: prima tappa del giro di Spagna (Ciclismo)

DIRETTA VUELTA: OGGI SI PARTE CON LA CRONOMETRO

Parte ufficialmente nella giornata di oggi, sabato 14 agosto 2021, la diretta della Vuelta spagnola con la prima tappa della corsa ciclistica del giro di Spagna. Terzo grande giro della stagione dopo le superclassiche rappresentate dal Giro d’Italia e dal Tour de France, con un calendario finalmente canonico dopo la scorsa stagione devastata dal Covid. La corsa a tappe iberica partirà da Burgos con la cronometro individuale prevista nella giornata di oggi e si concluderà il prossimo 5 settembre a Santiago de Compostela, per un totale di 3.417 chilometri da percorrere e più di 22.700 metri di dislivello nelle sue ventuno tappe.

Diretta Vuelta 2020/ Ackermann vince la 18^ tappa! Primoz Roglic campione!

Negli ultimi anni la Vuelta di Spagna è stata vinta dallo sloveno Primoz Roglic, che ha prevalso nelle edizioni del 2019 e del 2020 e che sarà ai nastri di partenza anche in questa nuova edizione. Prima di lui da registrare i successi dei britannici Yates e Froome, mentre l’ultima vittoria italiana è datata 2015 grazie a Fabio Aru, che probabilmente in questa edizione vivrà l’avventura dell’ultima grande corsa a tappe della sua carriera.

Diretta Vuelta 2020/ David Gaudu ha vinto la 17^ tappa, trionfo per Primoz Roglic!

DIRETTA VUELTA SPAGNOLA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA CORSA

La diretta tv della Vuelta spagnola di ciclismo sarà trasmessa su Eurosport, canale 210 della piattaforma satellitare. Sarà inoltre possibile per tutti gli abbonati alla Pay tv satellitare seguire la corsa in diretta streaming video grazie all’app di Discovery Plus sul web o scaricandola attraverso piattaforme mobili come smartphone o tablet.

VUELTA SPAGNOLA 2021, I FAVORITI

Nella conta dei favoriti della Vuelta spagnola 2021 non si può non citare innanzitutto proprio lo sloveno Primoz Roglic, che punta a un favoloso tris. Primoz Roglic. Lo sloveno ha vissuto finora una stagione tra gioie e dolori: trionfatore a Tokyo 2020 nella cronometro con una storica medaglia d’oro, ma amaramente ritiratosi al Tour de France dopo sole 8 tappe. Il grande favorito avrà al suo fianco i due compagni della Jumbo-Visma, Steven Kruisjwijk e Sepp Kuss.

Diretta Vuelta 2020/ Nielsen è il vincitore della 16^ tappa! Roglic secondo!

Il principale antagonista di Roglic sarà probabilmente Egan Bernal, distintosi nel corso di questa stagione per la vittoria dell’ultimo Giro d’Italia, con la Ineos-Grenadiers che ha messo in piedi una grande squadra per supportarlo. Al fianco del colombiano ci saranno infatti anche il campione olimpico Richard Carapaz, vincitore a Tokyo 2020 della prova su strada, l’inglese Adam Yates, il russo Pavel Sivakov e il giovane Thomas Pidcock, al debutto in un grande giro e vincitore della prova di ciclocross di Tokyo 2020. Probabili terzi incomodi il russo Aleksander Vlasov e il britannico Hugh Carthy, quest’ultimo già sul podio nella scorsa Vuelta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA