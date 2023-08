DIRETTA/ Werder Brema Bayern Monaco video streaming tv: storia recente a senso unico (18 agosto 2023)

DIRETTA WERDER BREMA BAYERN MONACO: I TESTA A TESTA

Difficilmente possiamo approfondire il quadro dei testa a testa per Werder Brema Bayern Monaco, una partita che non troppo tempo fa valeva ancora per i titoli di Bundesliga. Possiamo senza dubbio citare le ultime 10 partite, e i dati significativi: nel novembre 2020 il Werder Brema è riuscito a pareggiare 1-1 all’Allianz Arena ed è stato un grande evento, perché per il resto abbiamo successi bavaresi anche larghissimi, con l’ultimo al Weserstadion che è andato in scena lo scorso maggio nella quartultima giornata del passato campionato.

Kim al Bayern Monaco/ Calciomercato Napoli, c'è intesa: clausola rescissoria da 50mln

Scendendo ancor più nello specifico, scopriamo che il Bayern Monaco ha battuto il Werder Brema, clamorosamente, in 25 delle ultime 26 uscite: ha una striscia di 22 vittorie consecutive tra il gennaio 2010 e il giugno 2020, e un’imbattibilità che dura dal marzo 2009. L’ultima sconfitta nel settembre 2008 (incredibile 2-5 subito in casa) mentre l’ultimo successo dei biancoverdi al Weserstadion risale a un 3-1 nell’ottobre 2006. Particolare curioso: era quella la terza vittoria consecutiva del Werder Brema nei confronti del Bayern, ma da quel momento i campioni di Germania non hanno più perso contro questa avversaria… (agg. di Claudio Franceschini)

Calciomercato Bayern Monaco, "caos" societario: diversi giocatori in partenza/ La situazione

WERDER BREMA BAYERN MONACO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI BUNDESLIGA

La diretta del match Werder Brema Bayern Monaco sarà disponibile, come di consueto per la Bundesliga, in televisione su Sky Sport Action (canale 205). È possibile tuttavia seguire anche la diretta streaming video via internet di Werder Brema Bayern Monaco attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

UN BELL’ANTICIPO

Werder Brema Bayern Monaco, in diretta venerdì 18 agosto 2023 alle ore 20.30 presso il Weserstadion di Brema, sarà una sfida valida per la prima giornata della Bundesliga tedesca. Dopo l’amaro verdetto della Supercoppa di Germania, in cui è stato sconfitto dal Lipsia, il Bayern è determinato a riscattarsi presso il Weserstadion. Una tappa cruciale in cui la squadra cerca riscatto e affermazione, avendo dominato le ultime 14 partite disputate in quel campo. Al contempo, il Werder ha fatto registrare il minor numero di punti in casa durante la stagione passata.

Video/ Bayern Monaco M.City (1-1) gol e highlights: inglesi in semifinale!

Quest’anno, l’inizio della Bundesliga riveste un significato ancora più speciale per i bavaresi, poiché segnerà l’atteso debutto di Harry Kane nelle loro fila. Il prolungato affare di mercato ha portato il centravanti inglese dal Tottenham al Bayern Monaco, a un costo notevole di 100 milioni di euro. L’attaccante talentuoso e prolifico è pronto a indossare la maglia bavarese e a dimostrare il suo valore in campo.

PROBABILI FORMAZIONI WERDER BREMA BAYERN MONACO

Le probabili formazioni della diretta Werder Brema Bayern Monaco, match che andrà in scena al Weserstadion di Brema. Per il Werder Brema, Ole Werner schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Pavlenka; Veljkovic, Stark, Friedl; Weiser, Bittencourt, Stage, Jung; Kownacki, Ducksch; Fullkrug. Risponderà il Bayern Monaco allenato da Thomas Tuchel con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Ulreich; Pavard, Kim, De Ligt, Davies; Kimmich, Laimer; Sane, Musiala, Gnabry; Kane.

WERDER BREMA BAYERN MONACO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Werder Brema Bayern Monaco, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Bundesliga. La vittoria del Werder Brema con il segno 1 viene proposta a una quota di 8.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 6.50, mentre l’eventuale successo del Bayern Monaco, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.27.











© RIPRODUZIONE RISERVATA