Diretta/ West Ham AEK Larnaca streaming video e tv: inglesi tranquilli (Conference)

DIRETTA WEST HAM AEK LARNACA: INGLESI FAVORITI!

West Ham AEK Larnaca, in diretta giovedì 16 marzo 2023 alle ore 21.00 presso l’Olympic Stadium di Londra, sarà una sfida valida per il ritorno degli ottavi di finale di Conference League. Inglesi tranquilli dopo una vittoria per 2-0 all’andata che ha confermato gli Hammers tra le formazioni favorite per la vittoria finale in questa competizione. Anche il Premier League il West Ham si sta risollevando anche se resta in una situazione da monitorare, al confine con la zona play off anche dopo l’ultimo pareggio contro l’Aston Villa.

I ciprioti dell’AEK Larnaca possono già dirsi soddisfatti del raggiungimento degli ottavi di finale, proveranno comunque a giocare a viso aperto il ritorno degli ottavi a Londra, una sorta di viaggio premio per una squadra che nelle ultime stagioni aveva visto altri club di Cipro farsi strada in Europa. Nel campionato locale l’AEK Larnaca è scivolato a 3 punti di distanza dall’APOEL Nicosia dopo l’ultima sconfitta interna subita contro l’Apollon Limassol.

WEST HAM AEK LARNACA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

Sarà possibile seguire la diretta West Ham AEK Larnaca sui canali Sky (Diretta Gol Europa e Conference League) ed in streaming video sulle applicazioni o piattaforme di Dazn e Sky Go con aggiornamenti in tempo reale e gol in diretta, visibili anche in diretta streaming video sia per tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento alla pay tv satellitare.

PROBABILI FORMAZIONI WEST HAM AEK LARNACA

Le probabili formazioni della diretta West Ham AEK Larnaca, match che andrà in scena all’Olympic Stadium di Londra. Per il West Ham, David Moyes schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Areola; Kehrer, Zouma, Aguerd, Cresswell, Fornals; Downes, Rice, Lanzini; Antonio, Benrahma. Risponderà l’AEK Larnaca allenato da José Luis Oltra con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Piric; Casas, Milicevic, Tomovic, Englezou; Mamas, Ledes; Rosales, Sanjurjo, Jakolis; Lopes.

WEST HAM AEK LARNACA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta West Ham AEK Larnaca, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Conference League. La vittoria del West Ham con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 5.75, mentre l’eventuale successo dell’AEK Larnaca, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 15.00.











