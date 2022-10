Diretta West Ham Anderlecht/ Streaming video tv: Scamacca protagonista (Conference)

DIRETTA WEST HAM ANDERLECHT: INGLESI FAVORITI!

West Ham Anderlecht, in diretta giovedì 13 ottobre 2022 alle ore 21.00 presso l’Olympic Stadium di Londra, sarà una sfida valida per la quarta giornata della fase a gironi di Conference League. Una sfida molto importante per le dinamiche del girone B, con gli Hammers che potrebbero già festeggiare la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta.

Il West Ham di Moyes sta attraversando un buon periodo dopo un inizio di stagione claudicante. Gli Hammers sono a punteggio pieno con 9 punti. L’Anderlecht, invece, è a quota 4 punti, frutto di una vittoria, un pareggio e una sconfitta. Nell’ultimo turno le due squadre si sono sfidate in terra belga: vittoria del West Ham per 0-1, rete decisiva di Scamacca.

WEST HAM ANDERLECHT STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

Sarà possibile seguire la diretta West Ham Anderlecht sui canali Sky ed in streaming video sulle applicazioni o piattaforme di Dazn e Sky Go. West Ham Anderlecht, come per tutte le altre sfide di Europa League, sarà trasmessa su entrambe le piattaforme e dunque visibile sia in diretta streaming video sia per tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento alla pay tv satellitare.

PROBABILI FORMAZIONI WEST HAM ANDERLECHT

Andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta West Ham Anderlecht, in programma tra pochi minuti. Partiamo dagli Hammers, schierati da Moyes con il 4-3-3: Areola, Coufal, Dawson, Ogbonna, Johnson, Lanzini, Downes, Emerson, Bowen, Scamacca, Benrahma. Passiamo adesso alla compagine belga, schierata con il 3-5-2: Van Combrugge, Debast, Hoedt, Delcroix, Murillo Ashimeru, Diawara, Arnstad, Amuzu, Silva, Verschaeren.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta West Ham Anderlecht sorridono alla formazione di casa. Prendiao come riferimento le quote di Eurobet e andiamo a scoprire l’1-X-2: la vittoria del West Ham è a 1,45, il pari è quotato 4,25, mentre la vittoria dell’Anderlecht è a 6,75. Andiamoo a scoprire le quote sul numero di gol del match: l’Under 2,5 è a 1,95, l’Over 2,5 è a 1,75. Molto simili le quote di Gol e No Gol, rispettivamente a 1,90 e 1,80.











