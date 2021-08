DIRETTA/ West Ham Atalanta video streaming tv: il volto nuovo (amichevole)

DIRETTA WEST HAM ATALANTA: IL VOLTO NUOVO

Mentre attendiamo la diretta di West Ham Atalanta, dobbiamo ricordare che per i bergamaschi in questi giorni la notizia principale è stata l’arrivo di Merih Demiral, il difensore turco classe 1998 della Juventus, arrivato a Bergamo in prestito con diritto di opzione, come ha spiegato la stessa Atalanta nel comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito Internet. La difesa dell’Atalanta di conseguenza sta cambiando faccia: ricordiamo infatti che in precedenza era arrivato anche Matteo Lovato dal Verona, oltre naturalmente all’argentino Juan Musso dall’Udinese, che sarà il nuovo portiere titolare della Dea. In uscita invece Gollini e Romero, che sono partiti in coppia con destinazione Tottenham e con una ricchissima plusvalenza per le casse dell’Atalanta, che si conferma società eccellente sia in campo sia fuori. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA WEST HAM ATALANTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di West Ham Atalanta sarà trasmessa su Sky Sport 1, canale 201 della piattaforma satellitare e anche sul canale numero 202, ovvero Sky Sport Calcio. Sarà inoltre possibile per tutti gli abbonati alla Pay tv satellitare seguire la partita in diretta streaming video collegandosi con applicazioni Sky Go sul web o scaricandole attraverso piattaforme mobili come smartphone o tablet.

DIRETTA WEST HAM ATALANTA: IN CLIMA CHAMPIONS!

West Ham Atalanta, in diretta sabato 7 agosto 2021 alle ore 16.00 presso l’Olympic Stadium di Londra, sarà una sfida amichevole dal sapore europeo per gli orobici, impegnati anche nella prossima stagione ormai alle porte (e per il terzo anno consecutivo) in Champions League. Atalanta reduce dai successi su Albino Gandino e Pordenone, intervallati dal pari contro il Maccabi Bnei Raina, formazione israeliana. Si alza dunque il livello degli impegni per i bergamaschi in vista della prima giornata di campionato fissata per il prossimo 21 agosto alle 20:45 all’Olimpico di Torino contro i granata.

Il West Ham inizierà il suo cammino in Premier League sei giorni prima, affrontando in trasferta il Newcastle nel giorno di Ferragosto alle ore 15:00. Contestualmente Gasperini attende novità dal mercato, i nerazzurri hanno ceduto Romero e forse subiranno l’assalto per Duvan Zapata, visto che l’Inter è in procinto di cedere Romelu Lukaku: in caso di cessione del centravanti colombiano, per l’Atalanta arriveranno almeno due acquisti, in difesa e in attacco, per essere competitivi in campionato e in Champions come nell’ultimo lustro, forse il più brillante in assoluto nella storia del club.

PROBABILI FORMAZIONI WEST HAM ATALANTA

Le probabili formazioni di West Ham Atalanta, match che andrà in scena all’Olympic Stadium di Londra. Per il West Ham, David Moyes schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Fabianski, Coufal, Dawson, Ogbonna, Cresswell, Soucek, Rice, Bowen, Lingard, Fornals. Risponderà l’Atalanta allenata da Gian Piero Gasperini con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Rossi; Sutalo, Palomino, Djimsiti; Maehle, De Roon, Pasalic, Gosens; Miranchuk, Colley; Piccoli.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match all’Olympic Stadium di Londra, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del West Ham con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a uno quota di 3.60, mentre l’eventuale successo dell’Atalanta, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.60.

