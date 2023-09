DIRETTA WEST HAM MANCHESTER CITY/ Video streaming tv: una storia intrigante (Premier, 16 settembre 2023)

DIRETTA WEST HAM MANCHESTER CITY: I TESTA A TESTA

Parlare in maniera approfondita dei precedenti di West Ham Manchester City è ovviamente un esercizio complesso; possiamo dire che una giornata di gloria per gli Irons è arrivata piuttosto di recente, nell’ottobre 2021 con la vittoria – ai rigori – nel quarto turno di Carabao Cup, ma si potrebbe anche dire che ci sono due pareggi a Londra nelle ultime dieci gare. La penultima giornata del campionato 2021-2022 stava costando carissimo al Manchester City, che rischiava di non vincere la Premier League a causa del 2-2 al London Stadium. Una doppietta di Jarrod Bowen aveva lanciato il West Ham nel primo tempo, poi Jack Grealish e l’autorete di Vladimir Coufal avevano sistemato le cose.

In generale però il Manchester City domina, l’ultima qui (esordio in campionato) l’ha vinta 2-0 con la doppietta di Erling Haaland (la prima in Premier League per il norvegese) e l’ultima sconfitta subita dai Citizens entro i 90 minuti, contro l’avversario di oggi, risale addirittura all’ottobre 2014, prima che arrivasse Pep Guardiola. Avevano deciso le reti di Morgan Amalfitano e Diafra Sako; per il Manchester City a segno David Silva, il West Ham era allenato da Sam Allardyce mentre sulla panchina del City sedeva Manuel Pellegrini, che è doppio ex della partita. (agg. di Claudio Franceschini)

WEST HAM MANCHESTER CITY STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI PREMIER LEAGUE

La diretta del match West Ham Manchester City sarà disponibile, come di consueto per la Premier League, in televisione su Sky Sport. È possibile tuttavia seguire anche la diretta streaming video via internet di West Ham Manchester City attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

West Ham Manchester City, in diretta sabato 16 settembre 2023 alle ore 16.00 presso l’Olympic London Stadium di Londra, sarà una sfida valida per la quinta giornata della Premier League inglese. Lo scorso anno, il West Ham ha avuto una deludente prestazione in campionato, terminando al quattordicesimo posto. Tuttavia, hanno riscattato la loro stagione vincendo la Conference League, guadagnando così un posto nella prossima Europa League. L’allenatore Moyes è stato confermato alla guida della squadra. L’inizio di questa stagione è stato molto promettente, con il team che ha accumulato 10 punti in quattro giornate, trovandosi a soli due punti dalla vetta della classifica. Nell’ultima partita, hanno ottenuto una vittoria per 2-1 in trasferta contro il Luton.

Il Manchester City, invece, ha avuto una stagione trionfale l’anno precedente, vincendo tutti i trofei possibili in Italia ed Europa. Mantenere questi standard non sarà semplice, ma i Citiziens sembrano ben attrezzati per competere in tutte le competizioni. La squadra di Pep Guardiola ha subito alcune modifiche, con la partenza di Gundogan e l’arrivo di Kovacic. Gli ospiti hanno iniziato la stagione in modo eccellente, trovandosi in testa alla classifica con 12 punti in quattro partite, con un vantaggio di due punti sulle squadre inseguitrici. Nell’ultimo match, hanno vinto per 5-1 in casa contro il Fulham e ora cercheranno la quinta vittoria di fila in avvio di campionato.

PROBABILI FORMAZIONI WEST HAM MANCHESTER CITY

Le probabili formazioni della diretta West Ham Manchester City, match che andrà in scena all’Olympic London Stadium di Londra. Per il West Ham, David Moyes schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Areola; Coufal, Zouma, Aguerd, Emerson; Ward-Prowse, Soucek; Bowen, Paquetà, Benrahma; Antonio. Risponderà il Manchester City allenato da Pep Guardiola con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Ederson; Walker, Dias, Gvardiol, Aké; Rodri, Stones; Foden, Alvarez, Grealish; Haaland.

WEST HAM MANCHESTER CITY LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta West Ham Manchester City, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Premier League. La vittoria del West Ham con il segno 1 viene proposta a una quota di 6.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.50, mentre l’eventuale successo del Manchester City, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.50.

