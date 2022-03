Diretta/ West Ham Siviglia streaming video tv: ospiti in emergenza (Europa League)

DIRETTA WEST HAM SIVIGLIA: SFIDA APERTA!

West Ham Siviglia, in diretta giovedì 17 marzo 2022 alle ore 21.00 presso l’Olympic Stadium di Londra, sarà una sfida valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Uno dei confronti più belli di questo turno, nonché uno dei più aperti: la gara d’andata del Sanchez Pizjuan è terminata 1-0 in favore dei Nervionenses, grazie al timbro di Munir El Haddadi.

Protagoniste di un’ottima stagione, West Ham e Siviglia arrivano a questo appuntamento da momenti diversi: gli Hammers hanno vinto 2-1 contro l’Aston Villa nell’ultimo turno di campionato, mentre gli spagnoli non sono andati oltre lo 0-0 contro il Rayo Vallecano.

DIRETTA WEST HAM SIVIGLIA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Siviglia West Ham sarà affidata ai canali della televisione satellitare: le partite di Europa League sono infatti trasmesse da questa emittente che permetterà di seguirle anche con il servizio di mobilità garantito dall’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. Per quanto riguarda la diretta streaming video bisogna poi aggiungere la piattaforma DAZN, altro modo per assistere al match dell’andata degli ottavi: i clienti potranno avvalersi di apparecchi come PC, tablet e smartphone ma anche televisioni compatibili o gaming come Xbox One o PlayStation.

PROBABILI FORMAZIONI WEST HAM SIVIGLIA

Eccoci arrivati alle probabili formazioni della diretta West Ham Siviglia, sia Moyes che Lopetegui devono fare fronte ad assenze importanti. Partiamo dagli Hammers: out per infortunio Coufal, Bowen e il “nostro” Ogbonna. Londinesi in campo con il consueto 4-3-3: tra i pali ci sarà l’ex Psg Areola. Coppia centrale formata da Dawson e Zouma, con Johnson e Cresswell terzini. Declar Rice agirà davanti alla difesa, affiancato da Soucek e Lanzini. In attacco il solito Antonio sarà supportato da Fornals e Vlasic. Passiamo adesso al Siviglia, in piena emergenza: i Nervionenses non potranno contare su Diego Carlos, Lamela, Montiel, Gomez, Reges, Rekik e Suso. Fuori anche lo squalificato Ocampos. Ospiti in campo con il 4-3-3: Bono in porta, linea a quattro di difesa formata da Navas, Gudelj, Kounde e Acuna. Jordan metodista, affiancato da Jesus Corona e Torres. In attacco, oltre al confermatissimo En Nesyri, spazio al match winner dell’andata e Martial.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

I padroni di casa partono con i favori del pronostico in base alle quote per le scommesse della diretta West Ham Siviglia. La formazione di Moyes secondo i bookmakers potrebbe avere la meglio sui Nervionenses, prendiamo come riferimento l’agenzia Eurobet: l’1 è dato a 2,20, il pareggio è dato a 3,30, mentre il 2 è dato a 3,30. Previsto un grande equilibrio in base alle scommesse sul numero dei gol del match: l’Over 2,5 è dato a 2,20, mentre l’Under 2,5 è dato a 1,60. Più equilibrato il divario tra Gol e No Gol, rispettivamente a 1,90 e 1,80.











