Diretta Wimbledon 2022/ Sinner Ymer streaming video tv, orario dei match (tennis)

DIRETTA WIMBLEDON 2022: SINNER YMER AL 2° TURNO!

La diretta di Wimbledon 2022 ci presenta, mercoledì 29 giugno, le partite valide per il secondo turno del torneo: nella parte alta del tabellone maschile e in quella bassa del tabellone femminile vivremo dunque le sfide che avranno come protagonisti i giocatori che hanno fatto il loro esordio lunedì. Tra questi naturalmente ci sono anche gli italiani: Jannik Sinner per esempio, l’altoatesino dopo la vittoria su Stan Wawrinka affronta quel Mickael Ymer che aveva già sfidato e battuto nella NextGen Atp, ormai una vita fa soprattutto per come l’azzurro è poi cresciuto.

Il torneo femminile di Wimbledon 2022 invece ha la sua protagonista in Elisabetta Cocciaretto: l’anconetana ha vinto (dominato) il derby contro Martina Trevisan che sull’erba rende molto meno rispetto alla terra rossa, e adesso nel secondo turno dello Slam se la dovrà vedere con la veterana rumena Irina-Camelia Begu. Due italiani, ma tante altre emozioni nella diretta di Wimbledon 2022: non resta che accomodarci e scoprire come andranno le cose, ma prima che si giochi (come sempre si parte alle ore 12:00) dobbiamo dare qualche informazione sugli altri match di cartello nella giornata di mercoledì 29 giugno.

Ricordiamo che la diretta tv di Wimbledon 2022 sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare: l’appuntamento con il torneo dello Slam è riservato agli abbonati, Sky Sport Tennis (numero 205 del decoder) è il canale di riferimento ma come sempre ci saranno incursioni su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Serie A (202) con la possibilità del mosaico per selezionare il match specifico sui canali Sky Sport in pay per view – o con abbonamento speciale. La diretta streaming video sarà garantita tramite l’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi, inoltre sul sito ufficiale del torneo, www.wimbledon.com, troverete tutte le informazioni utili come i boxscore aggiornati in tempo reale.

DIRETTA WIMBLEDON 2022: RISULTATI E CONTESTO

Tra poco la giornata di Wimbledon 2022 prenderà il via: in campo per il secondo turno avremo anche Novak Djokovic, testa di serie numero 1 e campione in carica a Londra. Nole, dopo l’esordio non troppo dominante contro Soonwoo Kwon, gioca contro Thanasi Kokkinakis: l’australiano di origine greca ha grande talento, ma purtroppo i tanti infortuni subiti in carriera gli hanno impedito di emergere come avrebbe potuto, nell’ultimo periodo Kokkinakis si è ritagliato qualche soddisfazione nel doppio – in coppia con il grande amico Nick Kyrgios – e occhio perché sull’erba potrebbe sempre dire la sua. Scampato a una maratona al quinto set contro Jan-Lennard Struff, il nuovo fenomeno Carlos Alcaraz incrocia la racchetta con Tallon Griekspoor, che purtroppo ha eliminato il nostro Fabio Fognini.

Casper Ruud, che lunedì ha vinto il primo match in carriera nel tabellone principale di Wimbledon, gioca contro Ugo Humbert mentre occhio a Andy Murray, che vuole un ultimo giro di giostra nello Slam di casa che ha già vinto due volte. Nel tabellone femminile di Wimbledon 2022 Emma Raducanu sfida Caroline Garcia, per Ons Jabeur l’ostacolo è la polacca Katarzyna Kawa mentre Angelique Kerber, già campionessa a Wimbledon ma ora nella fase conclusiva della carriera, affronta la polacca Magda Linette che potrebbe metterla in difficoltà. Tra poco si gioca, vedremo quello che succederà sui vari campi per un mercoledì che speriamo molto bello e magari anche ricco di sorprese…











