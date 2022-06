DIRETTA WIMBLEDON 2022/ Video streaming tv: la prima Middle Sunday nella storia

DIRETTA WIMBLEDON 2022: DOMENICA VIOLATA

Mentre aspettiamo che prenda il via la diretta di Wimbledon 2022 per il lunedì che apre il primo turno, facciamo già un passo avanti per ricordare che questa edizione proporrà una novità storica. Cadrà infatti uno dei capisaldi della tradizione di Wimbledon: il rispetto assoluto del riposo della domenica centrale cederà il passo al business, che non vuole rinunciare all’incasso di un giorno festivo esattamente a metà torneo. Domenica 3 luglio 2022 quindi passerà alla storia come la prima “Middle Sunday” di tutti i tempi a Wimbledon con partite in programma.

Finora c’erano stati solamente quattro precedenti, ma tutti per necessità, cioè in edizioni in cui la pioggia aveva imposto ritardi tali al programma della prima settimana da richiedere che si giocasse alla domenica per porvi rimedio. Stavolta invece è diverso: certo, da un lato sarà positivo per gli appassionati di tutto il mondo che potranno godere (almeno dalla televisione) di una domenica in più ricca di partite ed emozioni, però in questo modo si va a perdere una delle tradizioni più caratteristiche di Wimbledon… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA WIMBLEDON 2022 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv di Wimbledon 2022 è affidata a Sky Sport: è l’unico torneo dello Slam che viene trasmesso dalla televisione satellitare, che per l’occasione aprirà più canali ma solo in esclusiva ai suoi abbonati, i quali potranno seguire i match anche con il servizio di diretta streaming video, attivabile senza costi aggiuntivi con l’applicazione Sky Go. Il sito ufficiale del torneo, www.wimbledon.com, è liberamente consultabile e fornirà informazioni utili, contenuti multimediali e i tabellini delle partite aggiornati in tempo reale.

WIMBLEDON 2022: AL VIA!

Finalmente ci siamo: lunedì 27 giugno è il giorno in cui prende ufficialmente il via la diretta di Wimbledon 2022, il terzo torneo dello Slam del tennis e certamente il più prestigioso. Finalmente si comincia a giocare, perché purtroppo fino a questo momento Wimbledon 2022 ha fatto notizia solo per le polemiche legate alle vicenda extra-campo. Proviamo a riassumere in breve: gli organizzatori di Londra hanno deciso per il no alla partecipazione dei tennisti russi e bielorussi, esclusi di conseguenza dal torneo di Wimbledon 2022. Atp e Wta in risposta hanno deciso che questa edizione di Wimbledon non assegnerà punti a nessun giocatore per non creare discriminazioni, ma in realtà una discriminazione ci sarà, perché non è stata congelata la situazione, bensì i punti dell’anno scorso saranno persi senza possibilità di rimpiazzarli. Ad esempio, qualunque sia il suo risultato, Matteo Berrettini perderà i 1200 punti della finale 2021 e per la sua classifica sarà un colpo durissimo.

Restano intatti il prestigio dell’evento, il blasone immortale garantito al vincitore e anche un montepremi da 47 milioni di euro complessivi, però Wimbledon 2022 sarà fatalmente ricordata come un’edizione anomala. Da oggi però si comincia a giocare e allora le emozioni prenderanno il sopravvento, anche perché il già citato Matteo Berrettini vanta un feeling eccellente con l’erba e finora ha fatto addirittura meglio del 2021, bissando il successo al Queen’s ma aggiungendoci anche il trionfo a Stoccarda, tutto questo dopo tre mesi di sosta forzata per infortunio. Andiamo allora a scoprire tutte le informazioni utili per vivere al meglio, a partire dalle ore 12.00 italiane, la diretta di Wimbledon 2022.

DIRETTA WIMBLEDON 2022: SITUAZIONE E CONTESTO

Essendo il primo giorno, possiamo presentare la diretta di Wimbledon 2022 dando uno sguardo al tabellone. Il detentore Novak Djokovic sarà nella parte alta del tabellone e potrebbe trovare nei quarti lo spagnolo Carlos Alcaraz (che però sull’erba è una incognita), mentre le altre due teste di riferimento nella stessa parte del tabellone di Wimbledon 2022 saranno sulla carta il norvegese Casper Ruud e il polacco Hubert Hurkacz. Invece Matteo Berrettini e Rafael Nadal saranno nella parte bassa e potrebbero trovarsi in semifinale: se tutte le migliori teste di serie avanzassero regolarmente, ai quarti Berrettini avrebbe il greco Stefanos Tsitsipas, mentre il canadese Felix Auger Aliassime incrocerebbe Nadal.

Nel primo turno di Wimbledon 2022, tra le partite più interessanti ci sarà quella tra l’altro azzurro Jannik Sinner e il tre volte campione slam Stan Wawrinka; Fabio Fognini invece se la vedrà contro l’olandese Griekspoor. L’esordiente Andrea Vavassori avrà subito un avversario ostico in Frances Tiafoe, così come Lorenzo Musetti che trova Taylor Fritz, mentre Lorenzo Sonego avrà la possibilità di vendicarsi con Denis Kudla dopo il ko al Queen’s. Nel tabellone femminile la numero 1 italiana Camila Giorgi se la vedrà al debutto contro Magdalena Frech. Jasmine Paolini affronterà invece la due volte vincitrice del torneo Petra Kvitova, la Bronzetti sarà impegnata contro la Li e avremo pure un derby italiano tra Martina Trevisan ed Elisabetta Cocciaretto.











