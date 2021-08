Diretta/ Wisla Cracovia Napoli streaming video tv: Spalletti in Polonia (amichevole)

DIRETTA WISLA CRACOVIA NAPOLI: IN CERCA DI SPETTACOLO!

Wisla Cracovia Napoli, in diretta mercoledì 4 agosto 2021 alle ore 18.00 presso l’Henryk Reyman Stadium di Cracovia, sarà una sfida amichevole valevole che vedrà proseguire il tour europeo del Napoli in preparazione del prossimo campionato. Azzurri sicuramente carichi dopo l’importante vittoria per 0-3 sul campo del quotatissimo Bayern Monaco, la doppietta di Osimhen e il gol di Machac, con tutti i gol arrivati nella ripresa, hanno mandato al tappeto a domicilio la formazione allenata da Julian Nagelsmann e hanno confermato come il Napoli sia pronto in questa stagione ad affrontare i pesi massimi internazionali. Il tecnico Spalletti ha invitato a restare coi piedi per terra evidenziando le difficoltà del primo tempo, ma contro una squadra come il Bayern che partirà tra le favorite della Champions una vittoria così non può passare inosservata. E deve ancora tornare in squadra Lorenzo Insigne: la società sta trattando il rinnovo di contratto del capitano, una fumata bianca renderebbe le prospettive del Napoli ancor più rosee in vista della prossima stagione.

DIRETTA/ Napoli Bayern (risultato finale 3-0) streaming tv: la chiude Machach!

DIRETTA WISLA CRACOVIA NAPOLI IN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Wisla Cracovia Napoli sarà trasmessa su Sky Prima Fila 1, in Pay per View al costo di 9,99 euro sulla piattaforma satellitare. Sarà inoltre possibile, dopo l’acquisto, seguire la partita in diretta streaming video collegandosi con applicazioni Sky Go sul web o scaricandole attraverso piattaforme mobili come smartphone o tablet.

CALCIOMERCATO NAPOLI/ Gabriel e Florentino per il centrocampo azzurro

PROBABILI FORMAZIONI WISLA CRACOVIA NAPOLI

Le probabili formazioni di Wisla Cracovia Napoli, match che andrà in scena all’Henryk Reyman Stadium di Cracovia. Per il Wisla Cracovia, Adrián Guľa schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Bieganski; Gruszkowski, Frydrych, Sadiok, Hanousek; Zhukov, El Mahdioui; Yeboah, Skvarka, Starzynski; Kliment. Risponderà il Napoli allenato da Luciano Spalletti con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Contini; Malcuit, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Lobotka; Politano, Zielinski, Zedadka; Osimhen.

LEGGI ANCHE:

Camara al Napoli?/ Calciomercato news, ecco la prima offerta dei partenopei

© RIPRODUZIONE RISERVATA